Экономика

СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем
РБК
00:08

В случае, если США введут санкции против крупнейших российских банков, подразумевающие их отключение от Visa и Masterсard, на платежи в России это не повлияет, поскольку расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт.
РБК00:08
с чего всё началось

ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем

Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт.
Ведомостивчера в 14:53

Подробнее о событии

СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем

РБК00:08

Центробанк придумал «запасной» вариант защиты платежных карт от санкций

URA.Ruвчера в 13:45

ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем

Ведомостивчера в 14:53

ЦБ нашел способ защиты карт россиян от санкций

Телеканал 360°вчера в 11:33

Россиян защитят от санкций по-новому

ТВ Центрвчера в 11:22

В ЦБ РФ придумали новый способ защиты банковских карт от санкций

ФАНвчера в 11:11

ЦБ придумал способ защитить карты россиян от влияния санкций

News.ruвчера в 10:29
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Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 01:32
Экономика

Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:59
Экономика

ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 01:06
Экономика

Нефть и американские акции упали на 3–4%

Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.
Обновлено в 01:29
Экономика

Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 01:21
Экономика

Промышленники просят смягчить условия нового механизма господдержки

Российские промышленники опасаются, что не смогут выполнить все требования обсуждаемого в правительстве нового механизма господдержки, и просят их смягчить.
Обновлено в 01:32
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 01:32
Экономика

Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО

В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 01:20
Экономика

Страны ЕАЭС изучают возможность создания единой платежной системы

Страны ЕАЭС рассматривают инициативу создания платежной системы для взаимных платежей, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Обновлено в 01:17
Экономика

В месторождение цинка в Бурятии новый инвестор вложит $800 млн

«Объем инвестиций по Озерному месторождению, которое новый инвестор декларирует, — порядка $800 млн», — цитирует его слова ТАСС.
Обновлено в 00:56
Экономика

Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6%

Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».
Обновлено в 01:15
Экономика

Власти определили принципы системы маркировки товаров

Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено в 01:28
Экономика

«Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт

Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».
Обновлено в 01:26
Экономика

РБК узнал о возможном введении для губернаторов «строительного» KPI

О планах ввести «строительный KPI» на совещании с представителями строительных блоков регионов заявил вице-премьер Виталий Мутко, курирующий нацпроект.
Обновлено в 01:29
Финансы

Международные резервы России выросли до $462,1 млрд

За неделю международные резервы России выросли незначительно и на 30 ноября составили $462,1 млрд против $461,8 млрд на 23 ноября.
Обновлено в 01:03
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