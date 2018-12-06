Экономика
СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем
СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных системРБК00:08
В случае, если США введут санкции против крупнейших российских банков, подразумевающие их отключение от Visa и Masterсard, на платежи в России это не повлияет, поскольку расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт.
РБК00:08
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с чего всё началось
Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт.Ведомостивчера в 14:53
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:38, Ашберн
Энергетика
В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 01:32
Экономика
Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы
Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:59
Экономика
ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 01:06
Экономика
Нефть и американские акции упали на 3–4%
Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.
Обновлено в 01:29
Экономика
Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг
Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 01:21
Экономика
Промышленники просят смягчить условия нового механизма господдержки
Российские промышленники опасаются, что не смогут выполнить все требования обсуждаемого в правительстве нового механизма господдержки, и просят их смягчить.
Обновлено в 01:32
Финансы
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 01:32
Экономика
Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО
В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 01:20
Экономика
Страны ЕАЭС изучают возможность создания единой платежной системы
Страны ЕАЭС рассматривают инициативу создания платежной системы для взаимных платежей, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Обновлено в 01:17
Экономика
В месторождение цинка в Бурятии новый инвестор вложит $800 млн
«Объем инвестиций по Озерному месторождению, которое новый инвестор декларирует, — порядка $800 млн», — цитирует его слова ТАСС.
Обновлено в 00:56
Экономика
Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6%
Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».
Обновлено в 01:15
Экономика
Власти определили принципы системы маркировки товаров
Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено в 01:28
Экономика
«Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт
Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».
Обновлено в 01:26
Экономика
РБК узнал о возможном введении для губернаторов «строительного» KPI
О планах ввести «строительный KPI» на совещании с представителями строительных блоков регионов заявил вице-премьер Виталий Мутко, курирующий нацпроект.
Обновлено в 01:29
Финансы
Международные резервы России выросли до $462,1 млрд
За неделю международные резервы России выросли незначительно и на 30 ноября составили $462,1 млрд против $461,8 млрд на 23 ноября.
Обновлено в 01:03