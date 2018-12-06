Экономика
СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем
СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных системРБК00:08
В случае, если США введут санкции против крупнейших российских банков, подразумевающие их отключение от Visa и Masterсard, на платежи в России это не повлияет, поскольку расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт.
РБК00:08
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Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт.Ведомостивчера в 14:53
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Экономика
Доходы от экспорта российской нефти в 2018 году выросли на 38,6%
Экспорт российской нефти в январе-октябре этого года в стоимостном выражении увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 38,6% и достиг $106,59 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
Обновлено в 03:08
Энергетика
В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 03:02
Экономика
Гендиректором «Ленты» стал Герман Тинга
С 2013 года Тинга занимал пост коммерческого директора "Ленты", а до этого работал директором по глобальному категорийному менеджменту и закупкам в сегменте непродовольственных товаров в Metro AG.
Обновлено в 03:11
Экономика
Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы
Обновлено в 02:34
Энергетика
Минэнерго: добыча газа в России в 2018 году превысит 700 млрд куб. м
Добыча газа в России в этом году превысит уровень в 700 млрд куб. м, сообщил на форуме "Газ России" глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.
Обновлено в 03:01
Энергетика
США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека
США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 02:11
Экономика
Курс Bitcoin опустился ниже $3500 впервые с сентября 2017 года
Утром 7 декабря среднерыночная цена Bitcoin упала до отметки в $3380, в последний раз такой же низкой она была 15 сентября 2017 года.
Обновлено в 03:09
Экономика
Сбербанк продолжает фиксировать мощные кибератаки
Сбербанк с конца ноября продолжает подвергаться сериям мощных кибератак.
Обновлено в 00:22
Финансы
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 02:42
Экономика
Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг
Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.
Обновлено в 02:51
Экономика
Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО
В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 03:10
Экономика
В правительстве обсудят меры по развитию торговли
Предложения по развитию торговли в правительство должны представить до 1 февраля заинтересованные ведомства и бизнес, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Обновлено в 03:03
Экономика
Страны ЕАЭС изучают возможность создания единой платежной системы
Страны ЕАЭС рассматривают инициативу создания платежной системы для взаимных платежей, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Обновлено в 02:57
Экономика
Власти определили принципы системы маркировки товаров
Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено в 01:52
Экономика
«Лукойл» зарегистрировал компанию в Марокко для ведения бизнеса в Африке
Дочерняя компания «Лукойла» — ООО «ЛЛК-Интернешнл» — зарегистрировала в Марокко компанию LUKOIL Lubricants Africa S.A.R.L. для ведения бизнеса в странах Западной и Северной Африки.
Обновлено в 03:01