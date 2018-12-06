Экономика

СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем
РБК
00:08

В случае, если США введут санкции против крупнейших российских банков, подразумевающие их отключение от Visa и Masterсard, на платежи в России это не повлияет, поскольку расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт.
РБК00:08
с чего всё началось

ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем

Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт.
Ведомостивчера в 14:53

Подробнее о событии

СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем

РБК00:08

Центробанк придумал «запасной» вариант защиты платежных карт от санкций

URA.Ruвчера в 13:45

ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем

Ведомостивчера в 14:53

ЦБ нашел способ защиты карт россиян от санкций

Телеканал 360°вчера в 11:33

Россиян защитят от санкций по-новому

ТВ Центрвчера в 11:22

В ЦБ РФ придумали новый способ защиты банковских карт от санкций

ФАНвчера в 11:11

ЦБ придумал способ защитить карты россиян от влияния санкций

News.ruвчера в 10:29
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Экономика

Доходы от экспорта российской нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Экспорт российской нефти в январе-октябре этого года в стоимостном выражении увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 38,6% и достиг $106,59 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
Обновлено в 03:08
Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 03:02
Экономика

Гендиректором «Ленты» стал Герман Тинга

С 2013 года Тинга занимал пост коммерческого директора "Ленты", а до этого работал директором по глобальному категорийному менеджменту и закупкам в сегменте непродовольственных товаров в Metro AG.
Обновлено в 03:11
Экономика

Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Обновлено в 02:34
Энергетика

Минэнерго: добыча газа в России в 2018 году превысит 700 млрд куб. м

Добыча газа в России в этом году превысит уровень в 700 млрд куб. м, сообщил на форуме "Газ России" глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.
Обновлено в 03:01
Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 02:11
Экономика

Курс Bitcoin опустился ниже $3500 впервые с сентября 2017 года

Утром 7 декабря среднерыночная цена Bitcoin упала до отметки в $3380, в последний раз такой же низкой она была 15 сентября 2017 года.
Обновлено в 03:09
Экономика

Сбербанк продолжает фиксировать мощные кибератаки

Сбербанк с конца ноября продолжает подвергаться сериям мощных кибератак.
Обновлено в 00:22
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 02:42
Экономика

Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.
Обновлено в 02:51
Экономика

Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО

В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 03:10
Экономика

В правительстве обсудят меры по развитию торговли

Предложения по развитию торговли в правительство должны представить до 1 февраля заинтересованные ведомства и бизнес, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Обновлено в 03:03
Экономика

Страны ЕАЭС изучают возможность создания единой платежной системы

Страны ЕАЭС рассматривают инициативу создания платежной системы для взаимных платежей, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Обновлено в 02:57
Экономика

Власти определили принципы системы маркировки товаров

Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено в 01:52
Экономика

«Лукойл» зарегистрировал компанию в Марокко для ведения бизнеса в Африке

Дочерняя компания «Лукойла» — ООО «ЛЛК-Интернешнл» — зарегистрировала в Марокко компанию LUKOIL Lubricants Africa S.A.R.L. для ведения бизнеса в странах Западной и Северной Африки.
Обновлено в 03:01
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