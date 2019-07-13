Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере около $5 млрд за утечку данных пользователей соцсети в консалтинговую компанию Cambridge Analytica. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

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