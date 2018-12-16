Политика
СМИ узнали о секретном совещании у Лукашенко по независимости Белоруссии
СМИ узнали о секретном совещании у Лукашенко по независимости БелоруссииРБК04:15
Резонансному заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании России «инкорпорировать Белоруссию» предшествовало закрытое совещание высшего руководства страны, пишет издание «Наша Нива» со ссылкой на два источника.
РБК04:15
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Политика
В Приморье завершилось голосование на повторных выборах губернатора
Обновлено в 05:18
Политика
Трамп заявил Эрдогану о работе над вопросом об экстрадиции Гюлена
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что президент страны Тайип Эрдоган обсудил вопрос об экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена с американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено в 06:19
Политика
Би-би-си требует доказать «вмешательство России» в протесты во Франции
Как объяснила журналистка Би-би-си, ей нужно "найти углы", чтобы доказать вмешательство Москвы, так как "редакция требует крови".
Обновлено в 03:58
Политика
Новая церковная организация названа Православной церковью Украины
«В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью», — цитирует его ТАСС.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте Армении
Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил в парламенте нового созыва большинство голосов.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
National Interest сравнил украинский Ан-140 с российским Ил-112В
Российский самолет Ил-112В хоть и похож на украинский транспортник Ан-140, но превосходит его по дальности полета, стоимости обслуживания и более экономичен в расходе топлива.
Обновлено в 06:37
Политика
Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»
Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте
В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.
Обновлено в 04:46
Политика
Грузинская полиция не пустила оппозицию на инаугурацию президента
В Грузии полиция заблокировала автоколонну представителей оппозиции, следовавшую на инаугурацию избранного президента в Телави, передает в воскресенье, 16 декабря, местное подразделение агентства Sputnik.
Обновлено в 05:13
Политика
Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети
В сети интернет пользователи высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Политика
США отказались от обязательств по Парижскому соглашению
«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Министр внутренних дел США назвал обвинения в свой адрес ложными
Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что обвинения в растрате бюджетных средств, которые против него выдвигают, ложь.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин поздравил Назарбаева с праздником
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы
Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".
Обновлено в 03:47