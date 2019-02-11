СМИ узнали о рисках для строительства порта ТаманьВедомости вчера в 23:26

Решение о строительстве сухогрузного района порта Тамань должно быть принято до конца II квартала, в противном случае «Стройгазмонтаж» переведет свои строительные мощности, ранее участвовавшие в строительстве Крымского моста, на другие объекты.

СМИ узнали о рисках для строительства порта Тамань

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