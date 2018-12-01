Энергетика
Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
РБКвчера в 21:03
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Секретариат ОПЕК рекомендовал снизить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки
Московский Комсомолецвчера в 20:10
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:43, Ашберн
Энергетика
Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет
Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.
Обновлено в 02:16
Энергетика
Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на саммите G20
Российский министр энергетики Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалех встретились в ходе саммита «Большой двадцатки», говорится в Twitter Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 15:57
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 23:45
Энергетика
В ЕС надеются усилить энергобезопасность за счет СПГ из США
Еврокомиссия распространила в пятницу материалы, в которых говорится о том, что американский сжиженный природный газ может усилить энергобезопасность Европейского Союза.
Обновлено вчера в 20:55
Энергетика
«Газпром» подтвердил интерес к транзиту через Болгарию
Компания отметила, что собирается бронировать мощности будущих газопроводов на границе Турции и Болгарии, а также Болгарии и Сербии, но «решение будет приниматься с учетом условий бронирования».
Обновлено в 02:23
Энергетика
Чубайс и Зубков ознакомились с газозаправочной инфраструктурой Дона
Сегодня председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и глава управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс ознакомились с газозаправочной инфраструктурой Дона.
Обновлено в 02:08
Энергетика
Цены на бензин снова выросли в Свердловской области
Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.
Обновлено в 02:07
Энергетика
«Сила Сибири» определит дальнейшее развитие газификации в Якутии
Дальнейшее развитие газификации в Якутии республика связывает с вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», подчеркнул глава региона Айсен Николаев во время встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась 30 ноября в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:42
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика
Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз
Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 05:10
Энергетика
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,45% — «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 28 ноября составил 16,277 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,45%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено 29 ноября в 15:05
Энергетика
И это только начало: объем откачки газа из Инчукалнса вырос в три раза
Скорость откачки газа из Инчукалнского газохранилища достигла девяти миллионов кубических метров в сутки, сообщает TVnet.lv.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено вчера в 03:45
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено вчера в 01:59