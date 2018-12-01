Энергетика
Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
РБКвчера в 21:03
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Секретариат ОПЕК рекомендовал снизить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки
Московский Комсомолецвчера в 20:10
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
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