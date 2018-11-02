СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млнРБК вчера в 16:22

Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Продажи были проведены в обход санкций США, уточняет агентство.

СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн

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