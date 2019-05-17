Экономика
СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млнРБК вчера в 16:22
Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Продажи были проведены в обход санкций США, уточняет агентство.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Влад Топалов собирается похудеть на восемь килограммов к разгару лета
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Коломойский назвал причину возвращения на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернулся на Украину по семейным обстоятельствам.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1
На северо-востоке Китая в провинции Цзилинь произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает сейсмологический центр страны.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Изначально РИА Новости сообщали, что экипаж SSJ во время ЧП при посадке в Шереметьеве не выпустил закрылки.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие
США не собираются отпускать беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Космос
Уменьшение Луны провоцирует лунные землетрясения
В течение нескольких сотен миллионов лет окружность Луны сократилась на 45 метров.
Обновлено 15 мая в 11:08
Шоу-бизнес
Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой
Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено вчера в 18:48
Общество
В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады
США приняли решение в течение 48 часов отменить пошлины на сталь и алюминий из Канады, сообщает в пятницу, 17 мая, The Washington Post.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода
Одной из причин послужило избиение супруги Маратом.
Обновлено вчера в 09:34
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
Здоровье
Названы признаки развития болезней печени
Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
Британские читатели прокомментировали перехват российских самолетов над Балтикой
Читатели британского издания Daily Mail активно комментируют материал о сопровождении российских военных самолетов истребителями ВВС Великобритании в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 23:34
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено 16 мая в 08:24
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Жозе Моуринью: Не думаю, что Месси заслуживает «Золотой мяч»
Не думаю, что он заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов, сказал Моуринью в эфире RMC.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено вчера в 09:42
Общество
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09