Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100РБК вчера в 20:56
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Коммерсантъ» узнал об отказе авиакомпании Interjet от восьми самолетов SSJ 100
Ведомостивчера в 22:00
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено 06 апреля в 03:58
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
Хет-трик Бельфодиля принес «Хоффенхайму» победу над «Аугсбургом»
"Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 4:0. В составе победителей Исхак Бельфодиль оформил хет-трик, еще один гол на счету у Андрея Крамарича.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам общепита
Роспотребнадзор с 8 по 28 апреля проведет горячую линию по вопросам качества услуг, оказываемых предприятиями общественного питания.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами
В аэропорту тайваньского города Гаосюн самолёт, на борту которого находились 317 пассажиров, совершил экстренную посадку из-за внезапного задымления в одном из двигателей.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 13:37
Хоккей
СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серии
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе СКА дубль оформил нападающий Наиль Якупов, ещё одна шайба на счету Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
В России могут ввести два налога для автомобилистов
Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна
Засуха в Европе в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна и нового урожая может не хватить, чтобы покрыть потребности экономики.
Обновлено вчера в 23:17
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
В Словакии выступили против размещения в стране войск США
Спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что государство намерено добиться от Штатов заключения нового договора о военном сотрудничестве, в котором не будет положения о военном присутствии США на территории Словакии.
Обновлено вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что не сможет простить мужу измену
47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров для многих поклонников являются образцом гармоничной пары.
Обновлено вчера в 08:14
Общество
Гороскоп на 8 апреля: Водолеям не занимать спокойствия, а Тельцам любые горы по плечу
Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Водолей не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Авто
Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный шестидверный лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet с откидным верхом над задним диваном, ранее принадлежавший президенту Югославии.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Автомобили, которые были популярны в «лихие 90-е»
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Масштабный пожар произошел в Киеве
Обновлено вчера в 22:14