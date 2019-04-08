Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100РБК вчера в 20:56

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
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Мексиканская авиакомпания отказалась покупать новые российские «Суперджет 100»

URA.Ru00:49

«Коммерсантъ» узнал об отказе авиакомпании Interjet от восьми самолетов SSJ 100

Ведомостивчера в 22:00

Крупнейший заказчик SSJ 100 за рубежом отказался от новых самолетов и попросил Россию починить старые

БИЗНЕС Online00:13

Крупнейший зарубежный заказчик SSJ100 отказался от новых самолетов и попросил отремонтировать старые за счет России

Snob.ruвчера в 22:13

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 апреля

Интерфакс00:19

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

РБКвчера в 20:56

Superjet взлетят за счет производителя

Коммерсантъвчера в 18:07
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Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено 06 апреля в 03:58
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Хет-трик Бельфодиля принес «Хоффенхайму» победу над «Аугсбургом»

"Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 4:0. В составе победителей Исхак Бельфодиль оформил хет-трик, еще один гол на счету у Андрея Крамарича.
Обновлено вчера в 11:26
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса

Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Общество

Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам общепита

Роспотребнадзор с 8 по 28 апреля проведет горячую линию по вопросам качества услуг, оказываемых предприятиями общественного питания.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами

В аэропорту тайваньского города Гаосюн самолёт, на борту которого находились 317 пассажиров, совершил экстренную посадку из-за внезапного задымления в одном из двигателей.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 13:37
Хоккей

СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серии

Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе СКА дубль оформил нападающий Наиль Якупов, ещё одна шайба на счету Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

В России могут ввести два налога для автомобилистов

Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

Обновлено вчера в 15:35
Экономика

Засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна

Засуха в Европе в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна и нового урожая может не хватить, чтобы покрыть потребности экономики.
Обновлено вчера в 23:17
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

В Словакии выступили против размещения в стране войск США

Спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что государство намерено добиться от Штатов заключения нового договора о военном сотрудничестве, в котором не будет положения о военном присутствии США на территории Словакии.
Обновлено вчера в 04:57
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что не сможет простить мужу измену

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров для многих поклонников являются образцом гармоничной пары.
Обновлено вчера в 08:14
Общество

Гороскоп на 8 апреля: Водолеям не занимать спокойствия, а Тельцам любые горы по плечу

Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Водолей не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Эксперты нашли в программе реновации в Москве 1000-квартирные дома

Обновлено в 00:19
Армия и оружие

В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
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На продажу выставлен уникальный шестидверный лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet с откидным верхом над задним диваном, ранее принадлежавший президенту Югославии.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Также является первым российским самолетом, разработанным в России с использованием исключительно цифровых технологий проектирования. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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Бюджетная авиакомпания
Мексиканская бюджетная авиакомпания, занимающаяся выполнением пассажирских авиарейсов как внутри Мексики, так и в международном направлении в страны Карибского бассейна, Центральной, Северной и Южной Америки. Базируется в аэропорту Мехико и аэропорту имени Адольфо Лопеса Матеоса в городе Толука-де-Лердо.
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