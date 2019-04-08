СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100РБК вчера в 20:56

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

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