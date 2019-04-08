Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100РБК 20:56
Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
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Шоу-бизнес
Елену Летучую обвинили в издевательствах над сотрудниками
Обновлено в 21:00
Общество
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено вчера в 15:21
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Космос
«Нибиру вернулась»: NASA зафиксировало «планету призрак», летящую к Земле - Роскосмос готовит бронижилетную ткань на МКС
Обновлено в 20:58
Политика
Стало известно, как можно закончить войну на Донбассе
Лидер первого тура президентский выборов на Украине Владимир Зеленский поделился своим видением механизма возможного прекращения огня на Донбассе.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено в 22:52
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика
Газовозы становятся все бюджетнее
Правительство потратит на них 53 млрд рублей Как стало известно "Ъ", Минпромторг доработал проект постановления правительства, который определяет, какие субсидии из бюджета получит верфь "Звезда" при строительстве газовозов и танкеров для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 18:07
Политика
Министр внутренней безопасности США Нильсен подает в отставку
Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен встретится с президентом страны Дональдом Трампом, чтобы подать прошение об отставке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника в администрации.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
У певца был запланирован тур по четырем городам Приморья.
Обновлено в 23:00
Футбол
Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»
Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
Минобороны обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ
Обновлено в 22:04
Происшествия
Пожар охватил несколько домов в Киеве
По данным телеканала, на месте пожара прозвучало около трех взрывов. По словам очевидцев, огонь охватил четыре дома.
Обновлено в 22:37
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Политика
Медведев вновь захотел стать президентом
Эксперты утверждают, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев демонстрирует все признаки того, что желает стать президентом 2024 году, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:30
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Российские банки в первом квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов кредитов.
Обновлено в 21:52
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»
Обновлено в 15:25
Футбол
Павел Могилевец: Очень хотелось выиграть у «Арсенала», но это футбол
Очень хотелось выиграть, но это футбол, и итоговый результат сегодня такой.
Обновлено в 13:07
Наука
Ученые узнали о влиянии сахара на настроение
Вредное влияние распространившейся с поп-культурой идеи о позитивном влиянии сахара на настроение отметил сотрудник Университета Гумбольдта в Берлине Константинос Мантантзис.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу Ведьму
Глава Украины подписал указ, в котором посмертно наградил орденом за личное мужество погибшую на Донбассе пулеметчицу ВСУ, имевшую позывной Ведьма.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
48-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на свадьбу в прозрачном боди
Для выхода в свет 48-летняя Наоми Кэмпбелл выбрала роскошную тройку черного цвета в блестящий горох.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04