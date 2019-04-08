СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100РБК вчера в 20:56

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

Общество Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.

Политика Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Экономика ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам С 1 января 2019 г. изменился механизм уплаты «налога на Google» – НДС, который иностранные компании платят с электронных услуг для российского бизнеса.

Авто Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota Компания Toyota является одним из лучших производителей двигателей в мире.

Шоу-бизнес Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Наука Анализ мочи комаров позволит выявить опасные вирусы Австралийские ученые модифицировали противомоскитные ловушки в устройства, позволяющие собирать выделения комаров, чтобы потом выявлять наличие у них возбудителей опасных болезней, например, лихорадки Западного Нила или денге.

Экономика В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.

Политика Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.

Здоровье Врачей хотят вернуть в российские школы В школах России хотят возобновить регулярные профилактические медосмотры, сообщает otvprim.ru.

Финансы Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.

Политика Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».

Политика Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.

Происшествия В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.

Политика В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России В конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.

Политика Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений На оперативном совещании в Правительстве РБ врио Главы республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений: — Решением Совета Стерлитамакского района исполняющим обязанности главы администрации района назначен Абдрафиков Анвар Равилович.

Политика ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.

Политика Познер назвал способ объединить всех жителей России Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

Армия и оружие Армия Хафтара взяла под контроль лагерь Ярмук к югу от Триполи Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи, сообщил военный источник в генкомандовании армии Хафтара.

Происшествия Жители Самары наблюдали падение метеорита Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.

Космос Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.

Энергетика Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.

Армия и оружие США объявили о выводе своих военных из Ливии В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.

Путешествия В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.