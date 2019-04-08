Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100РБК вчера в 20:56
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
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«Коммерсантъ» узнал об отказе авиакомпании Interjet от восьми самолетов SSJ 100
Ведомостивчера в 22:00
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Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам
С 1 января 2019 г. изменился механизм уплаты «налога на Google» – НДС, который иностранные компании платят с электронных услуг для российского бизнеса.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota
Компания Toyota является одним из лучших производителей двигателей в мире.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете
Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Наука
Анализ мочи комаров позволит выявить опасные вирусы
Австралийские ученые модифицировали противомоскитные ловушки в устройства, позволяющие собирать выделения комаров, чтобы потом выявлять наличие у них возбудителей опасных болезней, например, лихорадки Западного Нила или денге.
Обновлено 05 апреля в 09:00
Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan
Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Врачей хотят вернуть в российские школы
В школах России хотят возобновить регулярные профилактические медосмотры, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу
Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено вчера в 21:05
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Политика
Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений
На оперативном совещании в Правительстве РБ врио Главы республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений: — Решением Совета Стерлитамакского района исполняющим обязанности главы администрации района назначен Абдрафиков Анвар Равилович.
Обновлено в 01:13
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль лагерь Ярмук к югу от Триполи
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи, сообщил военный источник в генкомандовании армии Хафтара.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено вчера в 19:00
Космос
Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать
Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Армия и оружие
США объявили о выводе своих военных из Ливии
В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.
Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Транспорт
В Москве ограничат работу аэропортов из-за репетиций парада Победы
Работа московских аэропортов будет временно ограничена в связи с подготовкой воздушной части парада Победы и репетициями военной авиации.
Обновлено в 00:56