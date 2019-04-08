Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100РБК вчера в 20:56

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
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«Ъ»: мексиканская Interjet попросила ГСС отремонтировать самолеты SSJ-100 за свой счет

ТАСС02:38

Лоукостер InterJet, который владеет 22 самолётами Sukhoi Superjet 100, просит РФ отремонтировать двигатели лайнеров

Эхо Москвы02:03

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

РБКвчера в 20:56

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 апреля

Интерфакс00:19

«Коммерсантъ» узнал об отказе авиакомпании Interjet от восьми самолетов SSJ 100

Ведомостивчера в 22:00

Мексиканская авиакомпания отказалась покупать новые российские «Суперджет 100»

URA.Ru00:49

Superjet взлетят за счет производителя

Коммерсантъвчера в 18:07
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Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам

С 1 января 2019 г. изменился механизм уплаты «налога на Google» – НДС, который иностранные компании платят с электронных услуг для российского бизнеса.
Обновлено вчера в 17:40
Авто

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota

Компания Toyota является одним из лучших производителей двигателей в мире.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете

Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 09:45
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Наука

Анализ мочи комаров позволит выявить опасные вирусы

Австралийские ученые модифицировали противомоскитные ловушки в устройства, позволяющие собирать выделения комаров, чтобы потом выявлять наличие у них возбудителей опасных болезней, например, лихорадки Западного Нила или денге.
Обновлено 05 апреля в 09:00
Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan

Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
Здоровье

Врачей хотят вернуть в российские школы

В школах России хотят возобновить регулярные профилактические медосмотры, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу

Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено вчера в 21:05
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Политика

Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений

На оперативном совещании в Правительстве РБ врио Главы республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений: — Решением Совета Стерлитамакского района исполняющим обязанности главы администрации района назначен Абдрафиков Анвар Равилович.
Обновлено в 01:13
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль лагерь Ярмук к югу от Триполи

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи, сообщил военный источник в генкомандовании армии Хафтара.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Жители Самары наблюдали падение метеорита

Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено вчера в 19:00
Космос

Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать

Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика

Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Армия и оружие

США объявили о выводе своих военных из Ливии

В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.
Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье

Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Путешествия

В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска

Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Транспорт

В Москве ограничат работу аэропортов из-за репетиций парада Победы

Работа московских аэропортов будет временно ограничена в связи с подготовкой воздушной части парада Победы и репетициями военной авиации.
Обновлено в 00:56
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Эксперты нашли в программе реновации в Москве 1000-квартирные дома

Обновлено в 00:19
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Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Также является первым российским самолетом, разработанным в России с использованием исключительно цифровых технологий проектирования. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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Мексиканская бюджетная авиакомпания, занимающаяся выполнением пассажирских авиарейсов как внутри Мексики, так и в международном направлении в страны Карибского бассейна, Центральной, Северной и Южной Америки. Базируется в аэропорту Мехико и аэропорту имени Адольфо Лопеса Матеоса в городе Толука-де-Лердо.
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