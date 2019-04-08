Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100РБК 20:56
Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
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Экономика
Бизнес-ангелов включили в бюджет
По словам Игоря Дроздова, общий размер возмещения одному инвестору за инвестиции в одного участника не сможет превышать 20 млн руб. Бизнес-ангелы смогут получить возмещение при наличии официальных доходов, с которых уплачены налоги, что снимает возможные вопросы к легальности источников дохода, отметил он.
Обновлено в 18:07
Наука
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Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Транспорт
Из-за введения тахографов автобусы в Барнауле перестанут возить пассажиров уже в обед
Что произошло С 1 июля во всех городских автобусах должны стоять тахографы.
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
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Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан Украины «рабами»
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Обновлено в 20:15
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи
США призывают подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 21:18
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Интернет
Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета
Обновлено в 18:04
Политика
Порошенко нарушил закон и перенес сроки дебатов с Зеленским
Петр Порошенко внезапно решил изменить правила игры и перенести дебаты со своим соперником Владимиром Зеленским на пять дней раньше срока — на 14 апреля.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Названы первые скрытые симптомы рака горла
Медики призывают следить за здоровьем и обращать внимание на первые скрытые симптомы рака горла.
Обновлено в 04:23
Общество
«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу
Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено в 21:05
Авто
В Сан-Франциско представлен эксклюзивный McLaren 600LT
Эксклюзивный гиперкар McLaren 600LT получил не только особый цвет кузова (Vega Blue), но и значительное количество различных элементов, который выполнены из карбона.
Обновлено в 16:39
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде
В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Кино
Майкл Бэй отказался снимать новых «Трансформеров»
Обновлено в 17:18
Гаджеты
Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек
Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено в 14:41
Наука
В тульской библиотеке проводят «Пушистые чтения»
В библиотечно-информационном комплексе (БИК) МУК Тульская библиотечная система проводятся акции «Пушистые чтения».
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Прошло 30 лет: Windows 10 научилась безопасно извлекать USB-накопители без вмешательства
В Windows 10 в сборке 1809 Microsoft меняет настройку по умолчанию, которая применяется к USB-накопителям и другим съемным носителям.
Обновлено в 16:00
Игры
Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект
Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Москве в автопарке сгорели два автобуса
Обновлено в 19:22
Общество
На канале ТНТ стартует первая телевизионная «Школа экстрасенсов»
В это воскресенье на канале ТНТ стартует новое мистическое шоу «Школа экстрасенсов».
Обновлено 05 апреля в 04:47