Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100РБК 20:56

Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
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СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

РБК20:56

«Коммерсантъ» узнал об отказе авиакомпании Interjet от восьми самолетов SSJ 100

Ведомости22:00

Superjet взлетят за счет производителя

Коммерсантъ18:07
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Экономика

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