Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемостиРоссийская газета 01:13
Региональные власти направили в Минтруд отчеты с предложениями о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности. Из них следует, что одним из главных шагов для этого регионы считают корректировку критериев нуждаемости, пишут "Известия".
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с чего всё началось
Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили «Известия».Известиявчера в 17:01
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Обновлено вчера в 12:25
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Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»
Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
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Обновлено в 00:03
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
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В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
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Учитывая, что Меган Маркл и принц Гарри со времен своей женитьбы не раз пытались нарушить правила, принятые в королевской семье, поклонники четы были уверены, что церемония крещения маленького Арчи пройдет не совсем традиционно.
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Обновлено вчера в 23:06
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Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии
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Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе.
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