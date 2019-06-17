СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемостиРоссийская газета 01:13

Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили «Известия».

с чего всё началось

Региональные власти направили в Минтруд отчеты с предложениями о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности. Из них следует, что одним из главных шагов для этого регионы считают корректировку критериев нуждаемости, пишут "Известия".

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