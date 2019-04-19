СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войныРБК вчера в 22:01

В подготовленном Москвой проекте совместного заявления говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Также в заявлении предлагается принимать необходимые меры для предотвращения несанкционированного или случайного применения ядерного вооружения.

СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны

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