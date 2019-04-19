Армия и оружие
СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войныРБК вчера в 22:01
В подготовленном Москвой проекте совместного заявления говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Также в заявлении предлагается принимать необходимые меры для предотвращения несанкционированного или случайного применения ядерного вооружения.
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Происшествия
В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину
Россия остановила поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URa.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу
Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено вчера в 15:13
Хоккей
«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ изменился после реставрации
В Москве завершили реставрацию фонтана «Каменный цветок», сообщил журналистам Александр Урбанский, куратор реставрационных работ.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Новые поправки в закон предполагают, что пенсии и соцвыплаты сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Общество
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено вчера в 01:56
Армия и оружие
Авиация Тихоокеанского флота обнаружила подлодки противника в Арктике
Самолеты ТОФ выследили иностранные подлодки в Арктике Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский рассказал об полёте экипажей самолетов Ил-38, входящих в состав противолодочной эскадрильи.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Депутат бундестага предложил обучать сирийских беженцев в Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт предложил обучать сирийских беженцев в Крыму.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Чиновник Росавиации арестован по подозрению в хищении миллиарда рублей
Сообщается, что глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации необоснованно завышал суммы контрактов с адвокатами В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте рассказали, что суд принял решение об аресте главы управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Стая собак динго попыталась украсть младенца в Австралии
Одна из собак стаи динго проникла в трейлер отдыхавшей на природе австралийской семьи и попыталась выкрасть годовалого ребенка, передает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Почему пал Ford Ross
На предприятии во Всеволожске начали собирать Ford Focus, и спрос на "отечественную" машину оказался ошеломительным: очередь на автомобиль после запуска продаж растянулась на четыре месяца.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Наука
Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика
Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Обновлено вчера в 14:48
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37