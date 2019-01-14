Политика
СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации
СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрацииРБК10:05
Источник отмечает, что Райнин сообщил о плане создать собственную партию, которая станет «спасательным кругом» для команды действующего украинского лидера. После этого Порошенко доложили о совещании у главы администрации. Украинский президент назвал Райнина предателем и предложил его уволить.
РБК10:05
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с чего всё началось
Некоторое время назад Райнин собрал своих приближенных и сообщил, что у Порошенко нет перспектив остаться президентом, передает «Страна.ua» со ссылкой на источник.Взгляд.ру07:29
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Глава администрации Порошенко под угрозой увольнения из-за сомнений в его победе
Московский Комсомолец07:30
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