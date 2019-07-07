Общество
Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублейLenta.ru 04:55
Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей. Глава аэропорта не пояснил, распространяется ли повышенная зарплата на всех сотрудников или только на новых.
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с чего всё началось
Всего разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы. Сложности с обработкой багажа в крупнейшем аэропорту страны возникли как раз из-за нехватки грузчиков.Ведомостивчера в 17:24
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В аэропорту Шереметьево стали платить грузчикам по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 18:19
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
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