Всего разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы. Сложности с обработкой багажа в крупнейшем аэропорту страны возникли как раз из-за нехватки грузчиков.

с чего всё началось

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей. Глава аэропорта не пояснил, распространяется ли повышенная зарплата на всех сотрудников или только на новых.

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

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