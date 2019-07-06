Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в ШвейцариюГазета.Ru 18:32

По данным издания, речь идет о человеке, который якобы курировал подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как отмечается, третий "отравитель" посещал Цюрих и Лозанну. При этом о каких-либо контактах "куратора" с другими "отравителями" неизвестно.
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с чего всё началось
Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается
 в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.
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