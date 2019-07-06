с чего всё началось

По данным издания, речь идет о человеке, который якобы курировал подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как отмечается, третий "отравитель" посещал Цюрих и Лозанну. При этом о каких-либо контактах "куратора" с другими "отравителями" неизвестно.

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

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