Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в ШвейцариюГазета.Ru вчера в 18:32
По данным издания, речь идет о человеке, который якобы курировал подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как отмечается, третий "отравитель" посещал Цюрих и Лозанну. При этом о каких-либо контактах "куратора" с другими "отравителями" неизвестно.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.Медиазонавчера в 08:24
Подробнее о событии
Показать все источники
The Insider сообщил о поездке подозреваемых в отравлении Скрипалей в Швейцарию
Ведомостивчера в 12:01
Bellingcat: Третий предполагаемый отравитель Скрипалей посещал штаб-квартиру ВАДА
Фонтанка.Рувчера в 11:42
Появились новые подробности о предполагаемом руководителе покушения на Скрипалей
Эхо Москвывчера в 12:01
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 22:44
Единоборства
На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде
Обновлено вчера в 23:43
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного
Власти Украины продолжают покупать импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Здоровье
Врачи назвали семь опасных изменений тела
Ученые назвали семь изменений в теле, после появления которых лучше обратиться к специалистам.
Обновлено вчера в 21:17
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Калифорнии
Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,1.
Обновлено 05 июля в 23:45
Общество
Почему человечество обречено питаться кузнечиками и жуками
Ответ известен: человечество стремительно увеличивается в численности, а кормовая база (простите уж за такой термин!) также стремительно сокращается.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Мужчина напал с ножом на женщину и троих детей в Лондоне
Мужчина напал на людей с ножом в Лондоне. В результате происшествия четыре человека, в том числе трое детей получили ранения.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Религия
Патриарх Кирилл освятит храм в Коневском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
Обновлено вчера в 12:02
Культура
Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки
По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями
Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне
Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов
Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено вчера в 18:15
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено вчера в 21:18
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено 05 июля в 06:37
Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Участники протестного шествия потребовали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Угольное оборудование загорелось ночью в Кемерове
В ночь с 6 на 7 июля в Кемерове произошел пожар. Горела система для производства угля. Инцидент произошел на улице 2-ой участок АТЗ.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Миллиардера арестовали за торговлю детьми
Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
Мать обнаружила у дочери рак по фото
Жительница Австралии обнаружила случайным образом у своей дочери рак. В этом ей помог фотоаппарат со вспышкой.
Обновлено вчера в 21:36