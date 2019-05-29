Футбол

СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с МелкадзеРБК вчера в 15:04

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат». Отмечается, что условия нового соглашения футболиста с клубом в данный момент неизвестны. Предыдущий контракт Мелкадзе с «красно-белыми» истекал летом 2019 года.
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Мелкадзе может отправиться в аренду

Матч ТВ06:33

Агент Мелкадзе: «Георгий решил остаться в „Спартаке“ после разговора с Кононовым»

Sport24.ru06:02

«Спартак» объявил о продлении контракта с Мелкадзе

Советский спорт04:36

Мелкадзе будет зарабатывать в «Спартаке» 3 млн рублей в месяц

Soccer.ru05:57

«Спартак» отправит Мелкадзе в аренду, если Кононов будет недоволен им на сборах

Чемпионат05:56

Агент Мелкадзе: «Новый контракт? Пока без комментариев»

Спорт-Экспрессвчера в 13:49

«Чемпионат»: Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

Sports.ruвчера в 13:39
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Политика

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В Московской области полицейские задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
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Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
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Происшествия

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Экономика

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
Обновлено в 04:30
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.
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Культура

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

Обновлено вчера в 15:43
Общество

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В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка.
Обновлено в 05:38
Происшествия

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«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
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Теннис

Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
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В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Политика

Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
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Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет

Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.
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Кино

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Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
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Авто

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Во Львове протестующие ворвались в горсовет

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Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове

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В Вене проходит церемония прощания с Ники Лаудой

В Вене в соборе Святого Стефана проходит церемония прощания с Ники Лаудой, который умер 20 мая после болезни.
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Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
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Армия и оружие

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Общество

Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра машин

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.
Обновлено в 06:38
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Георгий Джемалович Мелкадзе
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Российский футболист грузинского происхождения, нападающий московского «Спартака». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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