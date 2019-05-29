Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с МелкадзеРБК вчера в 15:04
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат». Отмечается, что условия нового соглашения футболиста с клубом в данный момент неизвестны. Предыдущий контракт Мелкадзе с «красно-белыми» истекал летом 2019 года.
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Политика
Первый зарубежный визит Владимир Зеленский нанесёт в Брюссель
Отмечается, что в ходе визита Зеленский намерен встретиться с главой Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Обновлено в 06:26
Музыка
Иван Ургант подшутил над Сергеем Лазаревым
Обновлено в 06:55
Здоровье
Министр здоровья Кубани дал 10 советов по присмотру за детьми
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 29 мая в преддверии Дня защиты детей (1 июня) назвал 10 правил по профилактике здоровья ребенка.
Обновлено в 03:15
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании
Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Курские школьники сдают ЕГЭ по математике
Обновлено в 03:14
Политика
Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги
Ушаков занял пост мэра Риги летом 2009 г. и проработал в этой должности почти 10 лет, до апреля 2019 г. Он был отстранен от должности по ходатайству министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина
В Московской области полицейские задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
Обновлено в 04:14
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Экономика
«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»
Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
Обновлено в 04:30
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.
Обновлено в 05:18
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»
Обновлено вчера в 15:43
Общество
В России предложили создать отцовский капитал
В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Теннис
Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Политика
Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Экономика
Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет
Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.
Обновлено в 04:16
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
У Олега Меньшикова отбирают квартиру
Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
2 место – LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross Внедорожная "Веста", как заявлено по паспорту, получила 203 миллиметра дорожного просвета, однако замеры "За рулем" снова показали меньше – 200 мм.
Обновлено в 00:53
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Политика
Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове
Ранее «провокацией, направленной на разжигание межэтнической вражды» инцидент назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:38
Автоспорт
В Вене проходит церемония прощания с Ники Лаудой
В Вене в соборе Святого Стефана проходит церемония прощания с Ники Лаудой, который умер 20 мая после болезни.
Обновлено в 06:04
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Безопасность Крымского моста находится на высоком уровне, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Обновлено в 04:34
Общество
Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра машин
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.
Обновлено в 06:38