СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с МелкадзеРБК 15:04

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат». Отмечается, что условия нового соглашения футболиста с клубом в данный момент неизвестны. Предыдущий контракт Мелкадзе с «красно-белыми» истекал летом 2019 года.

СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

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