Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с МелкадзеРБК 15:04
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат». Отмечается, что условия нового соглашения футболиста с клубом в данный момент неизвестны. Предыдущий контракт Мелкадзе с «красно-белыми» истекал летом 2019 года.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
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Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием ФРГ, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия.
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Обновлено в 02:31
Культура
Режиссер Лунгин попал в реанимацию
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Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»
В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
Обновлено в 16:02
Религия
В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:20
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено 26 мая в 13:04
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
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Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Вдовы доказали свое право на выплаты за ордена погибших в Сирии
Военнослужащие 200-й артиллерийской бригады (войсковая часть №48271), выплаты за посмертное награждение которых стали предметом судебных споров, погибли год назад — 23 мая.
Обновлено в 13:35
Хоккей
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40-летний защитник Андрей Марков остаётся востребованным на рынке свободных агентов, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эндрю Задарновски.
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Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока
Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Политика
Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина
Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 12:12
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
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Авто
Новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в РФ
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Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено в 06:42
Кино
Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»
Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Политика
Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Происшествия
На юге Москвы столкнулись пять машин
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Дочь легенды сборной Италии сбила машина
Дочь легенды "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46