с чего всё началось

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.

СМИ узнали о подготовке визита Болтона в Белоруссию

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Общество Johnson & Johnson обвинили в содействии опиоидному кризису Судья округа Кливленд Тад Болкмен обязал компанию Johnson & Johnson выплатить штраф в 572 миллиона долларов за участие в опиоидном кризисе в 90-х годах в США.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

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Финансы Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.

Политика В Германии призвали улучшить отношения с Россией Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.

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Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

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