Политика

РБКРБКСМИ узнали о подготовке визита Болтона в Белоруссию

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет
 Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.
РБК16:29

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СМИ сообщили, что Болтон посетит Минск

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