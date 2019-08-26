Политика
РБКСМИ узнали о подготовке визита Болтона в Белоруссию
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.
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Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Политика
Меркель назвала условие для возвращения России в G7
Германия и другие участники G7 считают, что для разговора о возвращении России в международный клуб нужен прогресс в минском процессе.
Экономика сегодня вчера в 13:05
Общество
Johnson & Johnson обвинили в содействии опиоидному кризису
Судья округа Кливленд Тад Болкмен обязал компанию Johnson & Johnson выплатить штраф в 572 миллиона долларов за участие в опиоидном кризисе в 90-х годах в США.
ФедералПресс 17:36
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Происшествия
Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи
В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Наука
В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения
Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.
Территория новостей 24 августа в 14:40
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Известия вчера в 20:38
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Футбол
«Интер» в большинстве разгромил «Лечче» на старте Серии А
Евро-футбол.ру 16:40
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Лидеры G7 приняли итоговое заявление
По результатам саммита G7 во Франции в Биаррице участники Группы согласовали итоговое заявление.
Росбалт 14:04
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Происшествия
СК завел дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области
В Саратове возбуждено уголовное дело из-за вспышки заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
Российская газета 10:36
Культура
Коллекторы готовят десант к Шварценеггеру в Сан-Франциско
Российские коллекторы отправят десант к звезде Голливуда Арнольду Шварценеггеру.
Национальная служба новостей 07:37
Космос
Астрономия. Популярные лекции
Основана она на лекциях межфакультетского курса МГУ «Основы астрономии».
Полит.ру 07:30
Экономика
Эксперты оценили масштаб «кадровой ямы» в России
Авторы доклада указывают, что только в 2017 году мировой ВВП недополучил 5 триллионов долларов из-за кадрового разрыва.
ПРАЙМ 17:16
Гаджеты
В США усомнились в способности Apple уйти из Китая
Компания Apple вряд ли сможет полностью вывести производство iPhone из Китая, учитывая тот факт, что на перенос 5-7% производства ей понадобится полтора года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза.
Rambler News Service 11:04
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком флаг Украины
CBS Media 13:31
Кино
20 главных российских фильмов и сериалов по мнению пользователей Google
Топ-10 российских фильмов Фильмы, информацию о которых русскоязычные пользователи Google Поиска на протяжении года искали чаще всего 1.
Комсомольская правда 17:01
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Технологии
В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом
Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.
Актуальные Новости 14:02
Происшествия
Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке
Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
RT на русском 05:01
Кино
Брянская область принимает участие во Всероссийской акции «Ночь кино»
24 августа по всей нашей стране прошла акция «Ночь кино», дата проведения которой приурочена к ежегодному празднованию Дня российского кинематографа, отмечаемого 27-го августа.
Вестник Брасовского района 09:26
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Гаджеты
Драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.8.2 улучшает работу с Control
Компания AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.8.2, который приурочен к завтрашнему выходу Control.
Игромания.ру 16:33