Экономика

СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до ПетербургаРБК 00:12

Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ».
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СМИ: Путин готов изменить маршрут первой в России ВСМ – вместо Казани она может дойти до Санкт-Петербурга

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СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до Петербурга

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АБНвчера в 22:46

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Первая волна перехода на цифровое эфирное телевидение произошла в феврале — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
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Происшествия

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В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

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Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

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Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются «Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская».
Обновлено вчера в 22:30
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В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 21:40
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
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Двое детей, погибшие при пожаре в квартире в подмосковном Серпухове, находились дома одни.
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СМИ рассказали о том, что украинцы по-прежнему смотрят российское ТВ

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Напомним, здание кафедрального собора было построено в 60-е годы 12 века.
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Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

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Обновлено вчера в 18:36
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Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

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Водителей, гоняющих в местах ремонта трасс, оштрафуют

ФКУ «Уралуправтодор» утвердил схему организации дорожного движения, согласно которой подрядчики могут использовать в местах производства работ автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД.
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СК проверит данные о драке учителя и двух школьниц в Красноярске

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Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд

Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.
Обновлено вчера в 23:57
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