СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до ПетербургаРБК 00:12

Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ».

СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до Петербурга

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