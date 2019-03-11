Экономика
СМИ узнали о плане «Газпром энергохолдинга» войти в СП с SiemensРБК 02:34
Немецкий энергоконцерн Siemens рассматривает предложение о выкупе доли «Силовых машин» в совместном предприятии компаний — «Сименс технологии газовых турбин» (СП СТГТ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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ГЭХ может получить до 50% в СП после того, как Siemens выкупит долю «Силмаша». Совместная компания займется полной локализацией газовой турбины Siemens в РФ, чтобы ее можно было использовать для программы модернизации старых ТЭС. ГЭХ как энергокомпания способен выступить и гарантом заказов.Коммерсантъвчера в 18:40
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СМИ узнали о планах вхождения «Газпром энергохолдинга» в турбинное СП с Siemens
Ведомостивчера в 23:38
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Происшествия
Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии
Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые погибли при крушении авиалайнера в Эфиопии, были сотрудниками компании "Сбербанк лизинг", подтвердила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:06
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Футбол
Дзюба и Смолов вызваны в сборную России на матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы против сборных Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 05:14
Общество
ФАС: россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза
Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более 100% их себестоимости, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» проходят обыски
Полиция, ФСБ и Росгвардия проводят операции в ТЦ «Москва» в Люблино, на рынке «Садовод» и еще нескольких объектах.
Обновлено в 04:09
Финансы
Сбербанк меняет условия потребительского кредитования
Ставки кредитов до 300 000 руб. составляют 12,9–19,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков – от 13,9 до 19,9%.
Обновлено в 07:00
Общество
Яровая предлагает запретить передачу коллекторам долгов по ЖКХ
В понедельник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила к рассмотрению законопроект, который запрещает передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:10
Политика
Суд Амстердама рассмотрит дело о скифском золоте
Голландские судьи вернутся к обсуждению вопроса о принадлежности произведений искусства, которые были вывезены из Крыма, когда он был украинским В понедельник, 11 марта, в апелляционном суде Амстердама состоятся слушания по делу о коллекции экспонатов, которые на протяжении пяти лет не могут вернуться на родину.
Обновлено в 03:26
Политика
В Кремле рассказали о поддержке свободного интернета
По словам Пескова, и в администрации президента, и в правительстве все выступают за свободу интернета, и никто не поддерживает «идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы Всемирной сети».
Обновлено в 06:21
Политика
Украина внесла итальянского певца Аль Бано в черный список
Итальянского певца Альбано Карризи, более известного под псевдонимом Аль Бано, внесли в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности Украины».
Обновлено в 06:05
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Шойгу рассказал о росте числа высокоточных крылатых ракет за шесть лет
Российская армия за шесть лет увеличила количество высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 05:43
Экономика
Visa подтвердила повышение предельной суммы для покупок без ПИН-кода
«С 13 апреля 2019 года банки — участники платёжной системы Visа в России могут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам Visa на сумму, не превышающую 3 тыс. рублей», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:23
Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам
Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Старт эксплуатации атомного ледокола «Арктика» перенесен на 2020 год
"Атомфлот" сообщил о переносе на май 2020 года начала эксплуатации головного универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220, который строит петербургский Балтийский завод.
Обновлено в 07:00
Экономика
Акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» за час выросли на 50%
По данным Московской биржи, сегодня акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» с начала дня выросли на 50%.
Обновлено в 06:03
Политика
Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире
По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»
Контракт на строительство самой дорогой автомагистрали в России Джубга – Сочи может получить Мостотрест Аркадия Ротенберга, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:49
Экономика
За год «комфортное» обслуживание ипотеки подорожало на 10,8%
Сегодня, 11 марта 2019 года, стало известно, что за год размер дохода российской семьи, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос на 10,8% и составил 71,7 тысячи рублей на 1 марта текущего года.
Обновлено в 07:01
Политика
Кремль прокомментировал письмо сына погибшей в Эймсбери женщины
В Кремле не считают обязательным отвечать на письмо сына погибшей в британском городе Эймсбери женщины, поскольку российский посол в Британии уже разъяснил позицию Москвы.
Обновлено в 06:35
Общество
Потомки грузинских царей начали судиться за право на царскую фамилию
Рассматривать тяжбу о «самовольном использовании царской грузинской фамилии» начал Тбилисский городской суд в лице коллегии из трех судей.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Удар коалиции США убил более 50 человек в Сирии
Самолеты международной коалиции во главе c США нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Волгограде после перестрелки задержали четырех человек
"Прошла информация о том, что произошло, и инспекторы ДПС вчера вечером в поселке Гумрак (Волгоград – ред.) задержали четырех человек в машине Mitsubishi", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 02:44
Финансы
ЦБ: Нерезиденты активно скупают госдолг РФ вопреки угрозе санкций США
Доля нерезидентов на внутреннем рынке российского госдолга вернулась к росту, за месяц она выросла с 24,4 до 25,5 процента.
Обновлено в 06:57
Кино
Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек»
Сотрудник одной из киносетей объяснил, что кинотеатры не хотели отказываться от «Королевского корги», потому что его релиз крупнее «Гурвинека» — из-за отсутствия мультика в школьные каникулы кинотеатры могут потерять более 100 млн рублей.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Челябинскую больницу проверят после жалобы на пьяных врачей
Южноуральский минздрав проверит больницу Верхнего Уфалея, сотрудников которой обвинили в употреблением алкоголя на рабочем месте.
Обновлено в 06:19