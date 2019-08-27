На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.

с чего всё началось

Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров. Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

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