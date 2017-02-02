Экономика
РБКСМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Автором предложений выступил Минпромторг. Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%. При этом часть квоты предлагают отдавать именно производителям ОПК.
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с чего всё началось
На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:15
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:12, Вашингтон
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 23:22
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Армия и оружие
В США призвали переключиться с Афганистана на «агрессивную» Россию
24 августа пресс-секретарь талибов Сухейл Шахин сообщил о согласовании с США сроков вывода иностранных войск из Афганистана.
Daily Storm 01:51
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Политика
Владимир Путин встретился с главой Астраханской области в Казани
Руководитель Астраханской области отметил, что она может быть перспективна с точки зрения актуальной для нашего региона сферы судостроения.
ГТРК Лотос 00:27
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Политика
В посольстве России ответили на заявление сенатора США о визе
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), утверждающий, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в диппредставительство.
RT на русском 26 августа в 22:18
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском вчера в 08:55
Происшествия
При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек
RT на русском 01:42
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Музыка
Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности
REGNUM вчера в 10:46
Авто
«АвтоВАЗ» сокращает производство автомобилей в Тольятти
«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
Общество
Подъезд к аэропорту Владивостока был ограничен из-за подтопления
Говорит Москва 01:27
Технологии
NYT назвала сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты
Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram в течение ближайших двух месяцев, рассказали газете The New York Times три инвестора мессенджера.
Rambler News Service 00:33
Политика
Украинская армия привела в ужас американского инструктора
Утро.ru вчера в 13:40
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Газета.Ru вчера в 03:35
Происшествия
Девять человек пострадали после опрокидывания машины под Волгоградом
Как отмечается, в результате инцидента пострадали 9 человек - водитель и 8 пассажиров.
Газета.Ru 01:55
Космос
SpaceX успешно протестировала Starhopper
Фото: Twitter / @ elonmusk SpaceX Илона Маска успешно провела испытания прототипа космического корабля, на который компания делает ставку в потенциальных экспедициях на Марс.
Вести.Финанс 00:56
Экономика
Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть
Forbes составил шестой ежегодный рейтингсамых богатых семейных кланов России.
РБК 02:05
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50