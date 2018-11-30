Общество
СМИ узнали о планах властей узаконить продажу «красивых» автономеров
СМИ узнали о планах властей узаконить продажу «красивых» автономеровРБК02:02
Правительство намерено разрешить в интернете аукционы по продаже автомобильных номеров с «красивой» комбинацией букв и цифр. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию Минэкономразвития. Соответствующий проект постановления правительства ведомство разрабатывает совместно с МВД.
РБК02:02
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с чего всё началось
Красивые автомобильные номера планируют продавать всем желающим на специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве.Известиявчера в 16:01
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