Общество

Красивые автомобильные номера захотели официально продавать
Lenta.ru
06:01

Рассматривается вариант о распространении аукциона на абсолютно все автономера. Тогда бесплатно будут выдаваться только те из них, за которые никто не захочет платить. По данным газеты, рынок красивых номеров оценивается экспертами в десятки миллиардов рублей.
Lenta.ru06:01
с чего всё началось

Денежные знаки: продажу автономеров хотят узаконить в новом году

Красивые автомобильные номера планируют продавать всем желающим на специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Красивые автономера будут продавать на интернет-аукционах

Коммерсантъ06:14

СМИ: в России хотят узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров

РИА Новости02:15

СМИ узнали о планах властей узаконить продажу «красивых» автономеров

РБК02:02

В России узаконят аукционы по торговле «красивыми» автономерами

URA.Ruвчера в 19:59

СМИ: В России планируют узаконить продажу автомобильных номеров

RT на русскомвчера в 19:30

«Известия»: продажу «красивых» автономеров в интернете могут узаконить в 2019 году

ТАССвчера в 18:31

Денежные знаки: продажу автономеров хотят узаконить в новом году

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
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«Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России — близкой к норме», — цитирует его «РИА Новости».
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