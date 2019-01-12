Спорт
СМИ узнали о планах биатлониста Шипулина баллотироваться в Госдуму
СМИ узнали о планах биатлониста Шипулина баллотироваться в ГосдумуИзвестия08:10
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении спортивной карьеры, намерен баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 в Свердловской области. Об этом в субботу, 12 января, пишет Znak.com со ссылкой на информированный источник.
Известия08:10
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Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всём сам расскажет.
— Евгений Куйвашев, российский политикГазета.Ru 08:14
с чего всё началось
Сегодня, 12 января, свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с Шипулиным и сообщил, что они вместе совершили пробежку на лыжах.Znak.com04:45
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
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