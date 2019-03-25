СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборахRT на русском 14:22

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главы государства.

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

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