Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборахRT на русском 14:22
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главы государства.
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Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Израильтян предупредили о риске новых ракетных обстрелов из Газы
Ранее в понедельник Израиль начал наносить удары по Газе в ответ на запущенную из анклава ракету в ночь на понедельник.
Обновлено в 14:55
Хоккей
Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Футбол
Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит".
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Культура
О группе Motley Crue снимут эпохальный байопик
Всего пару месяцев назад по всем кинотеатрам страны отгремело эпическое полотно о жизни и творчестве одного из ведущих музыкантов XX века, Фредди Меркьюри - «Богемская рапсодия», и вот на подходе новый байопик - на это раз о разбитном существовании и феноменальном взлете главных глэмеров планеты - лос-анджелесского квартета Motley Crue.
Обновлено в 18:05
Политика
Итоги голосования: ход Brexit будет определять британский парламент
Британские депутаты проголосовали за то, чтобы парламент провел серию голосований по различным альтернативам проекту соглашения об условиях Brexit.
Обновлено в 18:49
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Футбол
Зинченко: «Хочу побить рекорд Тимощука по матчам за сборную»
Представитель «Манчестер Сити» намерен побить рекорд Анатолия Тимощука по количеству игр за украинцев.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено в 16:08
Общество
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Здоровье
В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения у россиян
В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения, возникающего у 30% людей с психическими заболеваниями.
Обновлено в 11:19
Наука
В Китае нашли древнейшего морского монстра
В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:07
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
США испытали над Тихим океаном две противоракеты
Обновлено в 17:39
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Финансы
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
София Ротару выложила первые снимки после сообщения о тяжелой болезни
Примечательно, что 71-летняя певица долгое время не выходила на связь с общественностью по причине сообщений о ее тяжелой болезни, в связи с чем, по данным СМИ, даже проходила химиотерапию.
Обновлено в 06:50