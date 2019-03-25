Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборахRT на русском 14:22

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главы государства.
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СМИ узнали о планах Порошенко при поражении на выборах

Газета.Ru16:49

СМИ: Порошенко пойдет в Раду в случае проигрыша на выборах

Коммерсантъ15:24

СМИ узнали, чем займётся Порошенко после выборов на Украине

Московский Комсомолец05:23

СМИ узнали о планах Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

РБК13:17

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

РИА Новости09:01

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

RT на русском14:22

Раскрыты планы Порошенко на случай проигрыша выборов президента Украины

Lenta.ru07:38
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Обновлено в 12:51
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Израильтян предупредили о риске новых ракетных обстрелов из Газы

Ранее в понедельник Израиль начал наносить удары по Газе в ответ на запущенную из анклава ракету в ночь на понедельник.
Обновлено в 14:55
Хоккей

Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Футбол

Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит".
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Культура

О группе Motley Crue снимут эпохальный байопик

Всего пару месяцев назад по всем кинотеатрам страны отгремело эпическое полотно о жизни и творчестве одного из ведущих музыкантов XX века, Фредди Меркьюри - «Богемская рапсодия», и вот на подходе новый байопик - на это раз о разбитном существовании и феноменальном взлете главных глэмеров планеты - лос-анджелесского квартета Motley Crue.
Обновлено в 18:05
Политика

Итоги голосования: ход Brexit будет определять британский парламент

Британские депутаты проголосовали за то, чтобы парламент провел серию голосований по различным альтернативам проекту соглашения об условиях Brexit.
Обновлено в 18:49
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Футбол

Зинченко: «Хочу побить рекорд Тимощука по матчам за сборную»

Представитель «Манчестер Сити» намерен побить рекорд Анатолия Тимощука по количеству игр за украинцев.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Политика

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено в 16:08
Общество

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Здоровье

В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения у россиян

В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения, возникающего у 30% людей с психическими заболеваниями.
Обновлено в 11:19
Наука

В Китае нашли древнейшего морского монстра

В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:07
Экономика

Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз

Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

США испытали над Тихим океаном две противоракеты

Обновлено в 17:39
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Финансы

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Обновлено в 16:54
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

София Ротару выложила первые снимки после сообщения о тяжелой болезни

Примечательно, что 71-летняя певица долгое время не выходила на связь с общественностью по причине сообщений о ее тяжелой болезни, в связи с чем, по данным СМИ, даже проходила химиотерапию.
Обновлено в 06:50
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