Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборахRT на русском 14:22

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главы государства.
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СМИ: Порошенко пойдет в Раду в случае проигрыша на выборах

Коммерсантъ15:24

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

RT на русском14:22

Стало известно, что будет делать Порошенко в случае проигрыша на выборах

Газета.Ru04:16

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

РИА Новости09:01

СМИ узнали, чем займётся Порошенко после выборов на Украине

Московский Комсомолец05:23

Раскрыты планы Порошенко на случай проигрыша выборов президента Украины

Lenta.ru07:38

СМИ узнали о планах Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

РБК13:17
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту

Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade.
Обновлено в 14:17
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Политика

МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских

В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Политика

Дамаск назвал решение Трампа о Голанах нападением на суверенитет Сирии

Дамск назвал решение Дональда Трампа по Голанским высотам «вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность Сирии».
Обновлено в 14:04
Здоровье

В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами в России

В Госдуме предложили внести изменения в законодательство на предмет поэтапного снижения использования в РФ искусственных трансжиров, содержащихся, в частности, в фастфуде, вплоть до полного запрета.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол

«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

Обновлено вчера в 13:50
Авто

Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace к 2021 году

В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Энергетика

Цены на нефть «испугались высоты»

Нефтяной фонтан, добивавший на прошлой неделе до $68,70 за баррель Brent, казалось бы, иссяк, словно испугавшись этой невиданной в 2019 году высоты.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Происшествия

В Венесуэле снова отключилось электричество

Ранее в марте в Венесуэле уже было зафиксировано отключение электроэнергии, в результате которого без света осталась почти вся территория страны.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика

Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме на Украине

Бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, расположенной на территории мариупольского аэропорта на Украине.
Обновлено в 06:39
Политика

Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

Обновлено в 10:00
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Хоккей

Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

Обновлено в 15:41
Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Экономика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Экономика

«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников

«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене

Обновлено в 13:20
Армия и оружие

В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова

Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью изданию «Сегодня» заявил, что украинская полиция планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их европейским оружием.
Обновлено в 12:07
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