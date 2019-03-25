Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборахRT на русском 14:22
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главы государства.
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Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту
Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade.
Обновлено в 14:17
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы
Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Политика
МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских
В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Политика
Дамаск назвал решение Трампа о Голанах нападением на суверенитет Сирии
Дамск назвал решение Дональда Трампа по Голанским высотам «вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность Сирии».
Обновлено в 14:04
Здоровье
В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами в России
В Госдуме предложили внести изменения в законодательство на предмет поэтапного снижения использования в РФ искусственных трансжиров, содержащихся, в частности, в фастфуде, вплоть до полного запрета.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол
«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом
"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace к 2021 году
В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Энергетика
Цены на нефть «испугались высоты»
Нефтяной фонтан, добивавший на прошлой неделе до $68,70 за баррель Brent, казалось бы, иссяк, словно испугавшись этой невиданной в 2019 году высоты.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Венесуэле снова отключилось электричество
Ранее в марте в Венесуэле уже было зафиксировано отключение электроэнергии, в результате которого без света осталась почти вся территория страны.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика
Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме на Украине
Бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, расположенной на территории мариупольского аэропорта на Украине.
Обновлено в 06:39
Политика
Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
Обновлено в 10:00
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Хоккей
Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом
Обновлено в 15:41
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Экономика
Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд
Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Экономика
«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников
«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова
Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью изданию «Сегодня» заявил, что украинская полиция планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их европейским оружием.
Обновлено в 12:07