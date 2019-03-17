Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборахRT на русском 14:22

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главы государства.
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Порошенко рассказал о планах в случае провала на выборах

ТК Звезда08:11

СМИ узнали о планах Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

РБК13:17

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

РИА Новости09:01

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

RT на русском14:22

СМИ узнали, чем займётся Порошенко после выборов на Украине

Московский Комсомолец05:23

Раскрыты планы Порошенко на случай проигрыша выборов президента Украины

Lenta.ru07:38

Стало известно, что будет делать Порошенко в случае проигрыша на выборах

Газета.Ru04:16
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Общество

В России оказался под угрозой импорт детского питания

Как сообщают представители компаний по производству детского питания Danone и Nestle, из-за изменений с апреля в России правил ветеринарного контроля за ввозом в страну продуктов детского и диетического питания, российские потребители смогут столкнуться с дефицитом этой продукции.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено в 12:25
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Политика

В ООН считают статус Голанских высот неизменным

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что статус Голанских высот остается неизменным.
Обновлено в 13:51
Общество

Югу России угрожают глобальные климатические изменения

Югу России, Молдовы и Украины угрожают серьезные климатические изменения, выраженные в засушливости.
Обновлено в 04:10
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Происшествия

Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице

Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Политика

Белорусский депутат предлагает отказаться от Союзного государства

Организаторы мероприятия, на котором за несколько часов побывало около полутора тысяч человек, собирали подписи в поддержку выхода страны из Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности, а также под обращениями к властям с требованием принять закон о первых государственных символах, который бы разрешал «свободное их использование по всей стране».
Обновлено в 07:37
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Политика

В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым

Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Политика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Происшествия

Замминистра образования Нижегородской области уволили за пьяное ДТП

По данным очевидцев, заместитель министра 17 марта на Mercedes пытался обогнать несколько автомобилей в Навашине и в итоге врезался в одну из них, а затем пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД.
Обновлено в 09:59
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Политика

Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки

Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Политика

Глава ЛНР назвал условие установления мира в Донбассе

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии с населением подконтрольных Киеву районов области назвал условие прекращения конфликта.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Кино

Вышел специальный трейлер «Джона Уика 3» ко Дню щенка

Ко Дню щенка (Happy National Puppy Day), который отмечается 23 марта, студия Lionsgate надавила на слезные железы и выпустила специальный трейлер третьего "Джона Уика".
Обновлено в 13:45
Футбол

Жена Маркизио переживала, что мужа может увести русская девушка

Жена хавбека "Зенита" Клаудио Маркизио Роберта рассказала о том, как ей живется в Санкт-Петербурге, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве

Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.
Обновлено в 11:13
Политика

Албания отменит визы для россиян

Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь

Обновлено в 06:35
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
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