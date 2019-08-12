Народный банк Китая намерен выпустить собственный вид криптовалюты, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в китайском регуляторе.

СМИ узнали о планах Народного банка КНР выпустить свою криптовалюту

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