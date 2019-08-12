Экономика

СМИ узнали о планах Народного банка КНР выпустить свою криптовалютуREGNUM 00:43

Народный банк Китая намерен выпустить собственный вид криптовалюты, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в китайском регуляторе.
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СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

Известия00:44

Bloomberg: ЦБ Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

Газета.Ru04:48

Народный банк Китая: мы близки к выпуску национальной криптовалюты

РБК03:04

ЦБ Китая близок к запуску собственной криптовалюты

Коммерсантъ05:17

Bloomberg: Народный банк Китая намерен выпустить свою криптовалюту

РЕН ТВвчера в 23:46

Bloomberg: народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

ТАССвчера в 23:37

Китай объявил о скором запуске своей криптовалюты

Crypto-newsвчера в 03:20
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Футбол

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»

Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
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Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Общество

В Киеве в продаже оказались дневники с картой Украины без Крыма

В Киеве в сети гипермаркетов Metro продаются школьные дневники с изображением Украины без Крыма.
Обновлено в 08:52
Общество

Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке

Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Политика

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Общество

У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей

Женщина, которая работает дворником в подмосковном Воскресенске, оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 03:50
Футбол

«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»

Футбольный клуб "Краснодар" отправился на ответный матч с португальским "Порту", сообщает пресс-служба "быков" в Твиттере.
Обновлено в 06:50
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья

Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
Футбол

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»

Обновлено вчера в 20:59
Единоборства

Чемпион UFC Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Курске почтят память погибших подводников

Российский атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.
Обновлено 09 августа в 10:03
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Челябинске журналистку ранили из пневматики

Обновлено в 08:38
Происшествия

В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи

Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве

Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Политика

Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины

Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Финансы

Роспотребнадзор указал на опасные параметры банковских кредитов

Несмотря на общую привлекательность кредитов в иностранной валюте (доллар, евро, фунт, франк) из-за более низких процентных ставок, чем по рублевым кредитам, имеется риск курсовых колебаний на протяжении всего кредитного срока.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Политика

Следующий допрос Порошенко могут провести с применением полиграфа

Следующий допрос экс-президента Украины Петра Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.
Обновлено в 05:48
Политика

Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум

Обновлено в 01:41
Авто

«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска

Обновлено в 01:03
Происшествия

Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость

Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
Обновлено в 06:47
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
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