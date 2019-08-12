Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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Народный банк Китая выпустит собственную криптовалюту

Комсомольская правда04:27

Китай объявил о скором запуске своей криптовалюты

Crypto-newsвчера в 03:20

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

Известия00:44

СМИ узнали о планах Народного банка КНР выпустить свою криптовалюту

REGNUM00:43

Bloomberg: Народный банк Китая намерен выпустить свою криптовалюту

РЕН ТВвчера в 23:46

Bloomberg: народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

ТАССвчера в 23:37

Народный банк Китая: мы близки к выпуску национальной криптовалюты

РБК03:04
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Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

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Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Свадебного стрелка задержали под Петербургом

«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Космос

На фоне протеста гавайские астрономы теряют время наблюдения

Гавайские протестующие заблокировали дорогу с 15 июля, чтобы остановить строительство еще одного телескопа.
Обновлено в 03:21
Культура

В Ульяновской области создадут ещё один виртуальный концертный зал

Димитровградский музыкальный колледж, который в этом году отмечает 50-летие, получит виртуальный концертный зал.
Обновлено в 03:39
Гаджеты

Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские

Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено вчера в 23:29
Игры

GRID 2 исчезла из цифровых магазинов

Гоночная аркада GRID 2 вышедшая в 2013 году для PS3, Xbox 360 и PC – исчезла из Steam.
Обновлено в 04:07
Теннис

Серена Уильямс снялась с финала турнира в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам

Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

На Урале в детском лагере ребёнок выпал из окна

Обновлено в 03:31
Происшествия

В Вологодской области три человека погибли при пожаре на даче

Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, сообщили РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района.
Обновлено в 03:27
Экономика

«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе

Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Политика

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение акции в Москве

Обновлено в 04:16
Спорт

На «Танковом биатлоне» начался этап командных эстафет

Во второй этап "Танкового биатлона" прошли 16 лучших команд, представляющих два дивизиона, по 8 команд от каждого.
Обновлено 10 августа в 12:38
Общество

Иркутские школьники уехали из антисанитарной «Лесной сказки»

В "Лесную сказку" приехали 179 детей и 12 воспитателей. По прибытии дети начали жаловаться на условия проживания и состояние лагеря.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Супертайфун «Лекима» в Китае унес жизни 43 человек

Сорок три человека погибли и 17 пропали без вести – таков предварительный итог обрушившегося два дня назад на Восточный Китай тайфуна «Лекима».
Обновлено в 01:46
Политика

Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко

Бывшие бойцы батальона «Азов» Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев пообещали бывшему президенту Украины Петру Порошенко отправить его за решетку.
Обновлено в 03:55
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

Роспотребнадзор отметил, что кредиты в иностранной валюте имеют гораздо более низкие процентные ставки, чем рублевые, но граждане, получающие зарплату в рублях, рискуют не единожды столкнуться с курсовыми колебаниями.
Обновлено в 04:26
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Баскетбол

ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера баскетбольной Евролиги

Отмечается, что контракт с игроком подписан на один сезон. В прошлом сезоне Джеймс стал лучшим снайпером Евролиги.
Обновлено в 03:56
Общество

В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину

Обновлено в 04:24
Происшествия

Евгений Алдонин потребовал от МВД компенсацию в 47 миллионов рублей

Обновлено в 03:03
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
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