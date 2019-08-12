Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалютыИзвестия 00:44
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску». В 2017 году Пекин запретил ICO (первичное размещение токенов) и сделки между юанем и биткоином.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
Обновлено в 02:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
На фоне протеста гавайские астрономы теряют время наблюдения
Гавайские протестующие заблокировали дорогу с 15 июля, чтобы остановить строительство еще одного телескопа.
Обновлено в 03:21
Культура
В Ульяновской области создадут ещё один виртуальный концертный зал
Димитровградский музыкальный колледж, который в этом году отмечает 50-летие, получит виртуальный концертный зал.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские
Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено вчера в 23:29
Игры
GRID 2 исчезла из цифровых магазинов
Гоночная аркада GRID 2 вышедшая в 2013 году для PS3, Xbox 360 и PC – исчезла из Steam.
Обновлено в 04:07
Теннис
Серена Уильямс снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
На Урале в детском лагере ребёнок выпал из окна
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Вологодской области три человека погибли при пожаре на даче
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, сообщили РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района.
Обновлено в 03:27
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Спорт
На «Танковом биатлоне» начался этап командных эстафет
Во второй этап "Танкового биатлона" прошли 16 лучших команд, представляющих два дивизиона, по 8 команд от каждого.
Обновлено 10 августа в 12:38
Общество
Иркутские школьники уехали из антисанитарной «Лесной сказки»
В "Лесную сказку" приехали 179 детей и 12 воспитателей. По прибытии дети начали жаловаться на условия проживания и состояние лагеря.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Супертайфун «Лекима» в Китае унес жизни 43 человек
Сорок три человека погибли и 17 пропали без вести – таков предварительный итог обрушившегося два дня назад на Восточный Китай тайфуна «Лекима».
Обновлено в 01:46
Политика
Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко
Бывшие бойцы батальона «Азов» Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев пообещали бывшему президенту Украины Петру Порошенко отправить его за решетку.
Обновлено в 03:55
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор отметил, что кредиты в иностранной валюте имеют гораздо более низкие процентные ставки, чем рублевые, но граждане, получающие зарплату в рублях, рискуют не единожды столкнуться с курсовыми колебаниями.
Обновлено в 04:26
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Баскетбол
ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
Отмечается, что контракт с игроком подписан на один сезон. В прошлом сезоне Джеймс стал лучшим снайпером Евролиги.
Обновлено в 03:56
Общество
В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 04:24
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07