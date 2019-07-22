Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.

с чего всё началось

Процедуру получения охотничьего билета, необходимого для владения оружием, могут ужесточить. Как пишет 22 июля «Коммерсант», в Минприроды считают существующие правила слишком формальными, не свидетельствующими о наличии необходимых для охоты знаний и навыков.

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