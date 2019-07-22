Общество
СМИ узнали об ужесточении процедуры получения охотничьего билетаИзвестия 02:29
Процедуру получения охотничьего билета, необходимого для владения оружием, могут ужесточить. Как пишет 22 июля «Коммерсант», в Минприроды считают существующие правила слишком формальными, не свидетельствующими о наличии необходимых для охоты знаний и навыков.
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с чего всё началось
Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.Коммерсантъвчера в 18:13
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Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Теннис
Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР
Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку вверх, переместившись с десятого на девятое место. Об этом сообщил официальный сайт АТР.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Футбол
Тренер «Рубина» пропустил концерт Metallica из-за матча с «Динамо»
У главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Романа Шаронова был билет на концерт группы Metallica, но он не попал на выступление из-за игры с московским «Динамо».
Обновлено в 01:05
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым
Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено вчера в 00:34
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин поделился совместным снимком из ванной с Копенкиной
Певец опубликовал снимок, на котором они вместе с бывшей женой находятся в ванной.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
В Краснодаре ливни подтопили 30 улиц
Дворы, дороги и дома были подтоплены в Краснодаре из-за обильного ливня, который прошел в столице Краснодарского края накануне, сообщает 21 июля «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Гаджеты
Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35
Наука
Ученые установили свойства композитов для новых поездов
Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
Пайет поцеловал напарника перед матчем и забил гол
Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 38 встречах.
Обновлено вчера в 16:26
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Обновлено вчера в 23:17
Культура
Хеппи-эндов не будет. Кто станет русским Netflix и возродит ли великий русский роман
В 2007 году компания Netflix была известна единицам — тем, кто покупал или брал в аренду DVD.
Обновлено в 02:11
Футбол
ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»
Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:40