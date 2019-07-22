Общество

СМИ узнали об ужесточении процедуры получения охотничьего билетаИзвестия 02:29

Процедуру получения охотничьего билета, необходимого для владения оружием, могут ужесточить. Как пишет 22 июля «Коммерсант», в Минприроды считают существующие правила слишком формальными, не свидетельствующими о наличии необходимых для охоты знаний и навыков.
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с чего всё началось

Охотминимум введут по максимуму

Минприроды готовит новый экзамен для будущих охотников Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием.
Коммерсантъвчера в 18:13

Подробнее о событии

СМИ узнали об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

Известия02:29

Новый экзамен могут ввести для получения охотничьего билета

Телеканал 360°01:28

Министерство природы намерено ужесточить процедуру выдачи охотничьего билета, который позволяет владеть оружием

Эхо Москвы01:15

Процедуру получения охотничьего билета могут ужесточить в России

ФАНвчера в 23:44

«Ъ»: Минприроды решило ужесточить процедуру получения охотничьего билета

Ведомостивчера в 22:13

«Коммерсантъ» узнал об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

РБКвчера в 20:36

Охотминимум введут по максимуму

Коммерсантъвчера в 18:13
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Теннис

Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку вверх, переместившись с десятого на девятое место. Об этом сообщил официальный сайт АТР.
Обновлено в 01:43
Политика

Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду

Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено вчера в 19:46
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Футбол

Тренер «Рубина» пропустил концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

У главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Романа Шаронова был билет на концерт группы Metallica, но он не попал на выступление из-за игры с московским «Динамо».
Обновлено в 01:05
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт

Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории

Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым

Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено вчера в 00:34
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин поделился совместным снимком из ванной с Копенкиной

Певец опубликовал снимок, на котором они вместе с бывшей женой находятся в ванной.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

В Краснодаре ливни подтопили 30 улиц

Дворы, дороги и дома были подтоплены в Краснодаре из-за обильного ливня, который прошел в столице Краснодарского края накануне, сообщает 21 июля «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено в 01:49
Происшествия

Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Политика

Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Гаджеты

Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35
Наука

Ученые установили свойства композитов для новых поездов

Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол

Пайет поцеловал напарника перед матчем и забил гол

Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 38 встречах.
Обновлено вчера в 16:26
Единоборства

У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги

Обновлено вчера в 11:48
Политика

Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

Обновлено вчера в 23:17
Культура

Хеппи-эндов не будет. Кто станет русским Netflix и возродит ли великий русский роман

В 2007 году компания Netflix была известна единицам — тем, кто покупал или брал в аренду DVD.
Обновлено в 02:11
Футбол

ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»

Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде

Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:40
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