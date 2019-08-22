Энергетика
СМИ узнали о планах Минфина повысить налоги на нефтяную отрасльREGNUM 01:18
Министерство финансов России может повысить налог на добычу полезных ископаемых, на нефть для компенсации 600 млрд рублей льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпромнефти», сообщает 22 августа «Коммерсант» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.Коммерсантъвчера в 19:00
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Обновлено вчера в 21:55
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Обновлено 20 августа в 22:34
Политика
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Обновлено вчера в 10:09
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