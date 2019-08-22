«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.

с чего всё началось

Министерство финансов России может повысить налог на добычу полезных ископаемых, на нефть для компенсации 600 млрд рублей льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпромнефти», сообщает 22 августа «Коммерсант» со ссылкой на источники.

СМИ узнали о планах Минфина повысить налоги на нефтяную отрасль

Политика Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.

Наука Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.

Футбол Олимпиакос — Краснодар 4:0 Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Равшана Куркова отмечает день рождения Сегодня известная актриса Равшана Куркова отмечает день рождения: ей исполняется 39 лет.

Культура 20 лет со дня смерти Александра Демьяненко 22 августа 1999 года скончался советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа Александр Демьяненко.

Технологии Немецкий стартап Volocopter представил проект летающего такси Немецкий стартап Volocopter обнародовал проект летательного аппарата VoloCity, предназначенного для использования в качестве городского воздушного такси.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.

Экономика Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.

Политика В Британии снимут документальный фильм о Путине Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4» По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.

Политика Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Политика Известный шахматист Карпов не может получить визу в США Знаменитый советский шахматист, вице-президент Федерации шахмат России и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов не может получить визу в США, сообщает Reuters.

Происшествия Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге Человек, который находился в каюте теплохода "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге, где в четверг утром произошел пожар, погиб, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в Саратове По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.

Общество Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью.

Общество РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей.

Политика Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.

Гаджеты Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12 Apple находится на последней стадии тестирования OLED-дисплеев для iPhone 12 производства китайской компании BOE Technology Group.