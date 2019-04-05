Футбол
СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»РБК вчера в 13:13
По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба. При этом главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел бы видеть Погба в команде и поддерживает идею трансфера.
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«МЮ» готов предложить Погба новый контракт. Игрок хочет зарабатывать £500 тыс. в неделю
Sport24.ruвчера в 01:30
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
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