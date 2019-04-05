СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»РБК вчера в 13:13

По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба. При этом главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел бы видеть Погба в команде и поддерживает идею трансфера.

СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»

Армия и оружие России пора готовиться к настоящей масштабной войне: ученый К настоящему времени накопилось слишком много противоречий между Россией и западом, преимущественно США, которые невозможно разрешить без войны.

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Самые высокие зарплаты предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам – сумма их дохода достигает 500 тысяч рублей в месяц и даже превышает их.

Футбол Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке» Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Армия и оружие Штаб «ООС» сообщил о потерях украинских боевиков в Донбассе Напомним, на протяжении пятницы украинские боевики вели обстрелы на основных направлениях фронта в ДНР.

Экономика Минтруд собирается вытащить россиян из бедности Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Транспорт Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли В Twitter метро Москвы указывается, что «участок Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно».

Футбол «Марсель» всухую проиграл «Бордо» В стартовом матче 31-го тура чемпионата Франции "Марсель" получил болезненный удар по лигочемпионским амбициям, проиграв "Бордо" 0:2. У жирондинцев Франсуа Камано реализовал пенальти в середине первого тайма, а Николя де Превиль поставил крест на интриге на 71-й минуте.

Хоккей Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Армия и оружие Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.

Гаджеты Два китайских студента обманули Apple на миллион долларов В США Федеральное бюро расследований раскрыло схему обмана, которой пользовались два студента из Китая, чтобы легко заработать.

Политика Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.

Технологии «ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.

Экономика ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Общество Беглов попросил РЖД о помощи с реконструкцией проблемного переезда Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова помочь с реконструкцией железнодорожного переезда на территории пересечения проспекта Энергетиков с Магнитогорской и Якорной улицами на востоке города.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Политика Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.

Транспорт Стамбульский аэропорт имени Ататюрка закрывается Фото: Hürriyet Daily News Стамбульский аэропорт имени Ататюрка закрывается шестого апреля, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Музыка Концерт Rammstein в Петербурге просят запретить из-за песен о насилии В сети появилась петиция за отмену концертов немецкой группы Rammstein в Москве и Петербурге.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Происшествия При взрывах в Афганистане погибли два человека Два человека погибли, еще 20 получили ранения в результате двух взрывов на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак.