Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» могут совершить обмен игрокамиМатч ТВ 13:29

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» в летнее трансферное окно могут совершить обмен игроками. Руководство королевского клуба, а также главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заинтересованы в приобретении Поля Погба.
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«Манчестер Юнайтед» и «Реал» могут совершить обмен игроками

Матч ТВ13:29

«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Варана и Бэйла

Чемпионат11:13

Погба требует у «МЮ» повышения зарплаты до 585 тысяч евро в неделю

Евро-футбол.ру02:05

СМИ: «МЮ» намерен продлить контракт с Погба

Спорт-Экспресс02:45

Погба требует от «Манчестер Юнайтед» заоблачных денег

Газета.Ru01:33

«МЮ» готов предложить Погба новый контракт. Игрок хочет зарабатывать £500 тыс. в неделю

Sport24.ru01:30

Полузащитник сборной Франции хочет перейти в «Реал»

Soccer.ru11:11
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика

Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО

Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено в 19:14
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики

Обновлено в 04:34
Происшествия

Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Политика

Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение

4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.
Обновлено в 03:52
Футбол

Вальверде: «Гризманн? У меня есть свои футболисты, мне не нравится говорить про чужих игроков»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о желании каталонцев приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено в 13:47
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Обновлено в 10:03
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии

Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
Обновлено в 17:56
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено в 11:25
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Общество

Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие

В Китае сертифицировали вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03

Обновлено в 09:55
Хоккей

Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»

Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Из национальной галереи Армении пропали более 600 картин и скульптур

Генпрокуратура Армении обнаружила пропажу 626 экспонатов из фондов выставочного центра минкультуры, в 2016 году присоединенного к национальной галерее, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 17:17
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

Обновлено в 17:26
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
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Поль Погба
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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