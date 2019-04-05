Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Реал» могут совершить обмен игрокамиМатч ТВ 13:29
«Манчестер Юнайтед» и «Реал» в летнее трансферное окно могут совершить обмен игроками. Руководство королевского клуба, а также главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заинтересованы в приобретении Поля Погба.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО
Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено в 19:14
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики
Обновлено в 04:34
Происшествия
Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Политика
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.
Обновлено в 03:52
Футбол
Вальверде: «Гризманн? У меня есть свои футболисты, мне не нравится говорить про чужих игроков»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о желании каталонцев приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено в 13:47
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии
Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
Обновлено в 17:56
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено в 11:25
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Хоккей
Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»
Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Из национальной галереи Армении пропали более 600 картин и скульптур
Генпрокуратура Армении обнаружила пропажу 626 экспонатов из фондов выставочного центра минкультуры, в 2016 году присоединенного к национальной галерее, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 17:17
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»
Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03