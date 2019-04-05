«Манчестер Юнайтед» и «Реал» могут совершить обмен игрокамиМатч ТВ 13:29

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» в летнее трансферное окно могут совершить обмен игроками. Руководство королевского клуба, а также главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заинтересованы в приобретении Поля Погба.

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» могут совершить обмен игроками

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