Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Реал» могут совершить обмен игрокамиМатч ТВ вчера в 13:29
«Манчестер Юнайтед» и «Реал» в летнее трансферное окно могут совершить обмен игроками. Руководство королевского клуба, а также главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заинтересованы в приобретении Поля Погба.
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«МЮ» готов предложить Погба новый контракт. Игрок хочет зарабатывать £500 тыс. в неделю
Sport24.ruвчера в 01:30
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