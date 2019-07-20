Правительство Великобритании планирует ввести против Ирана санкции после задержания британского танкера Stena Impero, пишет The Telegraph.

СМИ узнали о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкера

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