Политика
СМИ узнали о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкераРБК вчера в 21:51
Правительство Великобритании планирует ввести против Ирана санкции после задержания британского танкера Stena Impero, пишет The Telegraph.
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Футбол
«Бавария» обыграла «Реал» в дебютном для Азара товарищеском матче
Мюнхенская "Бавария" смогла обыграть мадридский "Реал" в матче международного кубка чемпионов. Встреча команд завершилась со счетом 3:1.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Замглавы МИДа Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.
Обновлено вчера в 20:50
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
Обновлено в 00:22
Кино
«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории
Обновлено в 00:31
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Обновлено вчера в 16:26
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 01:19
Происшествия
При крушении небольшого самолета в Германии погибли три человека
«В самолете находились три человека, все они погибли», — сообщил представитель полиции Марион Кайзер.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Происшествия
В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол
Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 16:28
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max
Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Кино
В Сети появился новый трейлер «Хранителей»
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки
По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие
«Триумф» уничтожил условных нарушителей воздушных границ Калининградской области
Обновлено вчера в 15:04
Политика
На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду
Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено 19 июля в 16:50
Армия и оружие
Взять электронный след: корабли «Овод» смогут скрытно находить цели
Обновлено вчера в 17:02
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на борт МКС
Космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие к Международной космической станции на корабле «Союз МС-13», открыли люки перешли на борт МКС.
Обновлено в 00:33
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Владимир Путин заявил, что работа по ликвидации последствий паводка в Иркутской области организована плохо, передает "Интерфакс".
Обновлено 19 июля в 08:42
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Политика
В Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента
Выборы в Палату советников (верхнюю палату парламента) пройдут в воскресенье в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
В Екатеринбурге закрасили еще один стрит-арт фестиваля «Карт-бланш»
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 22:40
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено 18 июля в 04:47