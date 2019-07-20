Политика

СМИ узнали о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкераРБК вчера в 21:51

Правительство Великобритании планирует ввести против Ирана санкции после задержания британского танкера Stena Impero, пишет The Telegraph.
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Подробнее о событии

СМИ узнали о планах Британии ввести санкции против Ирана из-за танкера

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RT на русскомвчера в 19:57

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Telegraph: Лондон может ввести санкции против Ирана из-за задержания танкера Stena Impero

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Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
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«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
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Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
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ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки

По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.
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