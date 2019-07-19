Спецслужбы смогут отменять вылет любых международных авиарейсов В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ».

с чего всё началось

За три нарушения и более разрешение отзовут не менее чем на год. Кроме того, Росавиация сможет просто запрещать конкретные полеты при получении информации об угрозе безопасности РФ. О том, что подразумевается под угрозой безопасности, в документе не уточняется.

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