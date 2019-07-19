Общество

СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять зарубежные авиарейсыИзвестия 02:44

За три нарушения и более разрешение отзовут не менее чем на год. Кроме того, Росавиация сможет просто запрещать конкретные полеты при получении информации об угрозе безопасности РФ. О том, что подразумевается под угрозой безопасности, в документе не уточняется.
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с чего всё началось

В сложных погонных условиях

Спецслужбы смогут отменять вылет любых международных авиарейсов В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ».
Коммерсантъвчера в 18:45

Подробнее о событии

Спецслужбы смогут отменять любые международные рейсы

URA.Ruвчера в 23:37

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Интерфакс02:10

В сложных погонных условиях

Коммерсантъвчера в 18:45

СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу

РБК01:22

Российским авиакомпаниям вскоре возможно придётся предоставлять подробную информацию о каждом международном рейсе

Эхо Москвы03:03

Обзор московских событий в СМИ за 19 июля

Агентство Москвавчера в 23:00

«Коммерсантъ»: ФСБ сможет отменять любой международный рейс из-за «угрозы безопасности»

Дождь01:57
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:07, Вашингтон
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
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Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

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Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2»

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.
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В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Шоу-бизнес

Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару

Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
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Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
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Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
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Власти России и Белоруссии достигли принципиальных соглашений в вопросах дальнейшей интеграции двух стран, сообщила пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко по итогам его переговоров с Владимиром Путиным.
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Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
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Политика

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Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
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В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
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Компания Nokia может выпустить кнопочный телефон с ОС Android. Фото нового гаджета появилось во Всемирной сети.
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Общество

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В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.
Обновлено вчера в 19:07
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Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным

Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено 17 июля в 18:16
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