Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять зарубежные авиарейсыИзвестия 02:44
За три нарушения и более разрешение отзовут не менее чем на год. Кроме того, Росавиация сможет просто запрещать конкретные полеты при получении информации об угрозе безопасности РФ. О том, что подразумевается под угрозой безопасности, в документе не уточняется.
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с чего всё началось
Спецслужбы смогут отменять вылет любых международных авиарейсов В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ».Коммерсантъвчера в 18:45
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