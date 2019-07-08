Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазиныГазета.Ru вчера в 22:16

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
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В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:01

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В России могут снять запрет на продажу алкоэнергетиков — СМИ

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ТАССвчера в 22:48

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РБКвчера в 21:32

СМИ: В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков

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Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины

РЕН ТВвчера в 17:10

Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:56

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

Известиявчера в 17:01
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В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
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Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

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