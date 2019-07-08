В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

с чего всё началось

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.

Политика Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.

Происшествия Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Еще 14 россиян не пустили в Мексику Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.

Экономика Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Спасая семьи. В центре «Журавушка» помогают и родителям, и детям В "Журавушке" взрослых учат быть взрослыми и заботиться о своих детях Команда мечты В филиале "Солнцево" центра социальной помощи семье и детям "Журавушка", который находится по адресу: ул. Волынская, д. 3, двери всегда открыты для нуждающихся в помощи.

Общество «Пятерочки» хотят конкурировать с «Почтой России» за посылки граждан X5 Retail Group планирует запустить сервис отправки и выдачи посылок через магазины у дома «Пятерочка».

Энергетика «Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.

Космос Весь июль кировчане смогут наблюдать за полетом МКС в небе Наблюдать за МКС можно будет вечером и ночью, начиная с 8 июля, на протяжении трех недель, сообщают кировские астрономы-любители.

Общество В России названы регионы с самыми высокими доходами населения По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

Общество Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.

Политика Соловьев назвал причины странного поведения Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео, на котором запечатлено необычное поведение президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.

Общество Эксперты объяснили падение рождаемости в России Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.

Шоу-бизнес Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.

Политика Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил руководителей нескольких министерств и ведомств региона.

Футбол Линекер считает удаление Месси незаслуженным Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер - об удалении нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1). - То, что это был Месси, привлекло мое внимание.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.