Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиковРБК вчера в 21:32
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.
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с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
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