В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

с чего всё началось

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.

Политика «Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.

Происшествия Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Жители страны пройдут Всероссийскую диспансеризацию Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о Всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Политика Эгилс Левитс вступит в должность президента Латвии В Латвии состоится инаугурация нового президента. Эгилс Левитс принесет присягу перед парламентом и официально вступит в должность.

Происшествия Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике» Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.

Общество Названо самое холодное место в Подмосковье "Кстати, знаете, какое самое холодное место в Московской области? Черусти. Из-за локальных особенностей местности - рельефа, почв, рек.

Происшествия Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.

Авто Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле 2019 года.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

Армия и оружие «Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.

Кино Ученые раскрыли секрет успеха киновселенной Marvel Ученые из австралийского Аделаидского университета, воспользовавшись математической моделью, установили истинные причины популярности киновселенной Marvel.

Общество В России названы регионы с самыми высокими доходами населения По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

Общество Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.

Политика Прямой телемост состоится между Россией и Украиной Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.

Общество «Пятерочки» хотят конкурировать с «Почтой России» за посылки граждан X5 Retail Group планирует запустить сервис отправки и выдачи посылок через магазины у дома «Пятерочка».

Наука В египетской пирамиде найден ход в загробный мир В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.

Общество Около 24 тыс. жителей Приангарья получили материальную помощь Единовременную материальную помощь выплатили почти 24 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области.

Космос В РКК «Энергия» рассказали о риске при посадке «Федерации» в океане Членам команды придется приводняться в Тихом океане, где у РФ нет высокоскоростных спасательных судов, пояснил глава отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский.

Политика Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки остается тяжелым Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки остается тяжелым, медики отложили операцию по спасению ее правой руки, сообщили ТАСС в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Политика Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2» Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о важности «Северного потока — 2» для ФРГ.

Авто Mercedes разрабатывает новое поколение родстера Mercedes SL Mercedes-Benz работает над следующим поколением своего знакового родстера SL-класса и недавно появилась первая информация о грядущей новинке.