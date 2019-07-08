Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиковРБК вчера в 21:32
Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.
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с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
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В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.
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Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину
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Обновлено в 08:59
Здоровье
Медведев пообещал дать поручения по организации всероссийской диспансеризации
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Обновлено в 07:39
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Общество
В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ
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Обновлено в 08:49
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
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Обновлено вчера в 16:49
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо
Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 07:42
Космос
Россия накормит первого космонавта ОАЭ халяльными блюдами на МКС
Обновлено 06 июля в 23:23
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
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Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков»
Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева подарила фронтмену группировки "Ленинград" Сергею Шнурову песню.
Обновлено в 07:42
Политика
Поклонская ответила Зеленскому, «чей Крым»
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Футбол
Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансфер
Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
Обновлено в 08:09
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Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
На Крымском мосту демонтируют «лишние» элементы
Все демонтированные элементы: сваи, пролетные строения, трубы - складируются на специальной площадке, а затем все материалы будут перевезены в другие регионы страны и использованы в новых стройках.
Обновлено в 07:06
Политика
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Российские туристы массово аннулируют свои брони в гостиницах таких грузинских городов, как Батуми, Кутаиси, а также в регионе Кахетия из-за отмены авиарейсов из РФ.
Обновлено в 04:19