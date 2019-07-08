Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиковРБК вчера в 21:32

Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Минэкономразвития не поддерживает инициативу ЕЭК о возврате в магазины алкоэнергетиков

ТАСС09:12

Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины

РЕН ТВвчера в 17:10

Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:56

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

РБКвчера в 21:32

В Госдуме оценили возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков в России

RT на русском09:09

В России могут снять запрет на продажу алкоэнергетиков — СМИ

REGNUMвчера в 16:38

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:24, Вашингтон
Политика

Вице-премьера по евроинтеграции Украины не пустили на саммит с ЕС

Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит сегодня в Киеве, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 09:20
Политика

Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»

Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.
Обновлено в 06:19
Музыка

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя

Обновлено в 07:29
Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Общество

Рэпер L’One подал в суд на Тимати и Black Star

Рэпер Леван Горозия, более известный как L'One, обратился в суд с иском на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимати, пишет РБК.
Обновлено в 09:17
Политика

Захарова нашла следы Саакашвили в скандале с «Рустави 2»

Обновлено в 08:15
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Кино

Вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан»

В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.
Обновлено в 06:16
Спорт

Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину

Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
Обновлено в 08:59
Здоровье

Медведев пообещал дать поручения по организации всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен дать дополнительные поручения регионам по организации всеобщей диспансеризации.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Общество

В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ

О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза арестовали на два месяца

Обновлено в 09:16
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ

«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо

Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Космос

Россия накормит первого космонавта ОАЭ халяльными блюдами на МКС

Обновлено 06 июля в 23:23
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Музыка

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков»

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева подарила фронтмену группировки "Ленинград" Сергею Шнурову песню.
Обновлено в 07:42
Политика

Поклонская ответила Зеленскому, «чей Крым»

Обновлено в 07:54
Футбол

Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансфер

Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
Обновлено в 08:09
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество

На Крымском мосту демонтируют «лишние» элементы

Все демонтированные элементы: сваи, пролетные строения, трубы - складируются на специальной площадке, а затем все материалы будут перевезены в другие регионы страны и использованы в новых стройках.
Обновлено в 07:06
Политика

Туристы из России массово отменяют брони в отелях Грузии

Российские туристы массово аннулируют свои брони в гостиницах таких грузинских городов, как Батуми, Кутаиси, а также в регионе Кахетия из-за отмены авиарейсов из РФ.
Обновлено в 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное