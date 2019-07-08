Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазиныГазета.Ru вчера в 22:16
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Читать в источнике
Оценить242
с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Обновлено вчера в 18:30
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Xcover 4 2017 неожиданно получил Android Pie
В компании приняли решение об активном выпуске Android Pie для разных устройств, и накануне был обновлен старенький защищённый аппарат Galaxy Xcover 4. Добавим, что не так давно дебютировал преемник данного аппарата.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Политика
Рейтинг Трампа достиг максимума с момента инаугурации
Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Равшана Куркова раскрыла секрет своих идеальных ног
«Очень помогает держать ноги сильными и стройными, рекомендую», — раскрыла Равшана свой секрет.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Происшествия
14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Обновлено вчера в 08:45
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Врио главы Забайкалья за день назначил трех министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжения о назначении руководителей трех региональных министерств - Минэкономразвития, Минздрава и министерства ЖКХ.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего МКАД
"В районе 23-го км МКАД автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:06
Политика
Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией
Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Футбол
Сборная Мексики выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
Сборная Мексики по футболу выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ – главный трофей для сборных Северной и Центральной Америки.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Трамп ответил на критику британского посла в США
Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта
Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено вчера в 22:55
Транспорт
Хайкоу стал лидером в списке городов Китая с самым чистым воздухом
Административный центр китайской южной островной провинции Хайнань - город Хайкоу - занял первую строчку в рейтинге из 168 городов Китая с самым чистым воздухом.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Приморье ребенок лишился пальца из-за травмы в игровой зоне ТЦ
Ребенок получил травму, засунув указательный палец в механизм игрового автомата.
Обновлено в 01:39
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.
Обновлено вчера в 17:36
Космос
Китай завершил строительство марсохода, сообщают СМИ
Китайские ученые завершили создание марсохода для выполнения первой исследовательской миссии КНР на Марсе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Глобал Таймс».
Обновлено в 00:41
Общество
Школьники Москвы в июле смогут бесплатно научиться 3D-моделированию
Учащиеся московских школ 7-10 классов смогут в июле бесплатно заняться гейм-дизайном и 3D-моделированием, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Грузинский телеканал Rustavi 2 возобновил вещание
Решение о временном прекращении вещания принял гендиректор Rustavi 2 Ника Гварамия, заявив об угрозах со стороны митинговавших людей, которые в ночь на понедельник собрались у здания телеканала, выражая протест по поводу нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габунии в адрес руководства России.
Обновлено в 00:52
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Финансы
Доллару предрекли ослабление во втором полугодии
Федеральная резервная система США начнет политику резкого ослабления доллара, уверены в Saxo Bank.
Обновлено в 01:00
Политика
Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку
Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК.
Обновлено в 00:00