Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазиныГазета.Ru вчера в 22:16

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
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с чего всё началось

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:01

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Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:56

«Известия»: ЕЭК хочет обязать Россию вернуть в магазины алкогольные энергетики

ТАССвчера в 22:48

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

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СМИ: В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков

RT на русскомвчера в 20:37

Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины

РЕН ТВвчера в 17:10

В России могут снять запрет на продажу алкоэнергетиков — СМИ

REGNUMвчера в 16:38

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

РБКвчера в 21:32
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