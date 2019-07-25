Футбол
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млнРБК 13:52
По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн. Контракт рассчитан на три сезона.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Политика
Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства
Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.
Обновлено в 15:52
Кино
Hulu выпустит сериал по мотивам книги «Автостопом по галактике»
Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" послужит основой для одноименного сериала.
Обновлено в 13:30
Общество
Правительство одобрило доступ Генпрокуратуры к банковской тайне
Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит прокурорам без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 18:02
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 18:11
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:58
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Обновлено в 11:50
Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекорд
В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га
Площадь пожаров в лесах Красноярского края увеличилась более чем на 60 тыс. га и достигла почти 907 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, свидетельствуют данные оперативной сводки регионального лесопожарного центра за четверг.
Обновлено в 01:19
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Наука
Ученые узнали, почему образуется «солнечное цунами»
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Здоровье
В Нижегородской области в два раза выросло число присасываний клещей
Пока большинство нижегородцев наивно полагали, что сезон активности клещей подходит к концу, они пошли в атаку - за последнюю неделю число обращений с присасыванием клещей выросло в два раза.
Обновлено в 07:47
Авто
Новый кроссовер Citroen C3-XR появился в продаже
Стартовали продажи обновлённого субкомпактного кроссовера Citroen C3-XR, который был представлен в начале 2019 года.
Обновлено в 01:03
Футбол
Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова
Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
Обновлено в 18:15
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
На крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможно выпадение мокрого снега, рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
АКРА обновило макропрогноз для России на 2019—2023 годы
Обновление коснулось в основном оценки последствий роста протекционизма в мировой торговле, уточняется в материале АКРА.С большой вероятностью взаимное повышение таможенных пошлин США и другими странами приведет к стагнации или экономическому спаду в некоторых развитых странах в 2019—2020 годах.
Обновлено 23 июля в 05:31
Политика
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.
Обновлено в 15:51
Политика
В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном
Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.
Обновлено в 13:54