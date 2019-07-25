Футбол

СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млнРБК 13:52

По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн. Контракт рассчитан на три сезона.
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В «Спартак» может перейти сын экс-нападающего «Барселоны» Хенрика Ларссона

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СМИ: Сын Хенрика Ларссона подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

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Sportbox.RU12:36

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Чемпионат14:30

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Sports.ru15:15
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