Футбол
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млнРБК 13:52
По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн. Контракт рассчитан на три сезона.
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Происшествия
В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Обновлено в 14:34
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
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Обновлено в 06:49
Политика
Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома
Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы
Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.
Обновлено в 14:57
Футбол
Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова
Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
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Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Политика
В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином
В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.
Обновлено в 16:12
Политика
На Украине задержали российский танкер
24 июля в порту Измаил Одесской области Украины СБУ задержала российский танкер NEYMA.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Филиппины получили партию российских гранатомётов РПГ-7В2
Сухопутные войска Филиппин получили большую партию российских противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также боеприпасы к ним и сопутствующие принадлежности.
Обновлено в 12:21
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй С-400
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
СБ ООН продлил на полгода мандат миротворческой миссии на Кипре
Совет Безопасности ООН в четверг продлил до конца января 2020 года (еще на полгода) срок полномочий Вооруженных сил Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне.
Обновлено в 16:58
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки
В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.
Обновлено в 04:57
Политика
США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов
18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
Обновлено в 17:51
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Гаджеты
Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook
ИА «Ореанда-Новости» Бренд Redmi, который является собственностью компании Xiaomi, презентовала свой новый ноутбук на базе iCore 3. По словам представителей, этот ноутбук является самым дешёвым продуктом компании, его цена составляет 3199 юаней, или примерно 29400 рублей.
Обновлено в 13:05
Общество
На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Приамурье, где несколько районов подтопило из-за дождевого паводка, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 17:24
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Гаджеты
Apple может купить модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.
Обновлено 23 июля в 03:09
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Себальоса
Добавим, что Себальос перешел в Реал в 2017 году из Бетиса за 16,5 миллиона евро.
Обновлено в 10:02
Политика
В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера
Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.
Обновлено в 13:39
Происшествия
При крушении судна с мигрантами у берегов Ливии пропали 116 человек
Представитель ливийских ВМС Аюб Кассем заявил, что в результате крушения по меньшей мере 116 человек пропали без вести, еще 132 были спасены ливийской береговой охраной и местными рыбаками, передает агентство.
Обновлено в 11:44
Политика
Матвиенко заявила о дискриминации богатых людей
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей».
Обновлено в 07:11
Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.
Обновлено в 17:13