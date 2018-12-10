Экономика

СМИ узнали о переходе советника Грефа в структуры Дерипаски
Ведомости
21:28

Советник президента Сбербанка Германа Грефа Максим Полетаев в начале следующего года может покинуть Сбербанк и перейти в структуры бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к банку источники.
Ведомости21:28
с чего всё началось

Максим Полетаев покидает Сбербанк

В июне 2018 года в связи с необходимостью изменения режима работы перешел на должность советника президента Сбербанка. Курирует ряд проектов, в том числе урегулирование ситуации с хорватской компанией "Агрокор".
Коммерсантъ17:47

Подробнее о событии

СМИ узнали о переходе советника Грефа в структуры Дерипаски

Ведомости21:28

Советник руководителя Сбербанка может покинуть свой пост

ФАН20:41

«Ъ»: советник Грефа может покинуть Сбербанк и перейти в структуры Дерипаски

Экономика сегодня19:57

«Коммерсантъ»: Советник Германа Грефа может покинуть Сбербанк

Политика Сегодня19:52

«Ъ»: советник президента Сбербанка может покинуть свой пост

ТАСС19:23

Максим Полетаев покидает Сбербанк

Коммерсантъ17:47
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
Экономика

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира пришел к выводу, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия, сообщает агентство AP.
Обновлено в 21:41
Экономика

«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 21:22
Экономика

«Коммерсантъ» назвал претендентов на магазины Castorama в России

К магазинам объявившей об уходе из России британской сети магазинов товаров для дома и ремонта Castorama проявили интерес все основные конкуренты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
Обновлено в 20:52
Экономика

Россиян захотели избавить от бумажной волокиты

Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).
Обновлено в 20:43
Экономика

Россия стала второй развивающейся экономикой мира в рейтинге Bloomberg

В рейтинге агентства Bloomberg среди стран с развивающейся экономикой Россия за полгода поднялась сразу на пять позиций и заняла в нем вторую строчку.
Обновлено в 19:14
Политика

Экс-премьер Украины назвал ситуацию с выплатой госдолга критической

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров отреагировал на заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия о том, что в течение следующих двух лет страна должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:43
Экономика

Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила опасение, что протесты «жёлтых жилетов» во Франции отразятся на экономике страны.
Обновлено в 17:00
Экономика

Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал регионы с самой большой и маленькой пенсией.
Обновлено в 21:35
Недвижимость

Московские новостройки продолжают дорожать

В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.
Обновлено в 20:16
Экономика

Строительство газопровода Туркмения-Индия начнётся в начале 2019 года

В первой половине 2019 года начнется реализация масштабного проекта строительства газопровода из Туркменистана в Индию.
Обновлено в 19:34
Экономика

Инвестиции в экономику Алтайского края в 2018 году вырастут на 5-10%

Прогнозный рост объема инвестиций в экономику Алтайского края составит по итогам 2018 года 5-10% по отношению к 2017 году, когда в развитие региона было направлено порядка 80 млрд рублей.
Обновлено в 14:08
Экономика

Каждый пятый европеец вынужден брать кредиты для оплаты счетов

Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum, сообщает Delfi, каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов.
Обновлено в 09:28
Экономика

Объем китайского турпотока в России вырос на 13,6%

Турпотокиз Китая в Россию вырос на 13,6% в январе-сентябре 2018 года - до 1,4 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы Туристической ассоциации "Мир без границ" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 21:37
Финансы

Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года

Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено в 04:48
Экономика

Сирия: крупнейший фармацевтический завод модернизируют в САР в 2019 году

В Сирии в 2019 году планируют завершить модернизацию крупнейшего фармацевтического завода Dimas Pharmaceutical.
Обновлено в 21:32
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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